Ao vivo: STF retoma sessão que analisa indulto a crimes de corrupção

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quinta-feira, 29, a sessão que analisa o decreto de indulto de Natal editado pelo presidente Michel Temer (MDB) em dezembro de 2017. Movida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), a ação questiona se condenados por crimes de corrupção e contra a administração pública podem ser beneficiados, como prevê o indulto de Temer.

O indulto editado pelo presidente abrange condenados a até doze anos de prisão e que, até 25 de dezembro de 2016, tivessem cumprido um quinto da pena, desde que não fossem reincidentes. Antes, para os crimes cometidos sem grave ameaça ou violência, era preciso cumprir um quarto da pena no caso dos que não eram reincidentes.

Em março, após ter sido suspensa pela então presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, a medida assinada por Temer havia sido limitada por uma decisão liminar do ministro Luís Roberto Barroso, que excluiu sentenciados por este tipo de delito do decreto.

Na sessão iniciada e suspensa nesta quarta-feira 28, Barroso manteve sua posição e Alexandre de Moraes divergiu dele. No reinício do julgamento, hoje, o ministro Edson Fachin acompanhou Barroso e os ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski seguiram Moraes. O placar até o momento, portanto, é de 3 votos a 2 pela manutenção do decreto e a concessão de indulto a condenados por corrupção.

Ainda votarão Cármen Lúcia, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e Dias Toffoli, presidente do STF. Gilmar, Marco Aurélio e Mello demonstraram ontem que seguirão a posição de Moraes.

Os votos

Em seu voto, o relator, Luís Roberto Barroso, defendeu que não sejam atingidos pelo indulto natalino condenados pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, peculato, tráfico de influência, os praticados contra o sistema financeiro nacional, os previstos na Lei de Licitações, os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, os previstos na Lei de Organizações Criminosas e a associação criminosa – todos figuram entre as principais acusações envolvendo políticos.

Ele também considerou que o indulto não deve se aplicar às penas de multa em processos de corrupção.

Em seguida, Alexandre de Moraes deu seu voto e discordou do relator. Ele considera que o indulto é ato privativo do presidente da República e argumentou que, como o decreto de Temer está dentro das “opções constitucionalmente previstas”, não cabe ao STF “reescrevê-lo”. Conforme a Constituição, só não podem ser indultados crimes hediondos, de terrorismo, de tortura e tráfico de drogas.

Nesta quinta, Fachin acompanhou a posição de Luís Roberto Barroso no sentido de excluir os condenados por corrupção do alcance do indulto presidencial. O ministro entende que o decreto é um poder do presidente da República, mas que “isso não leva a compreender que este poder seja ilimitado”.

“É necessário reconhecer que não se lhe pode aplicar aos crimes de peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, tráfico de influência, crimes contra o sistema financeiro, crimes previstos na lei de licitações, crimes de lavagem e dinheiro e ocultação de bens e os previstos na lei de organizações criminosas e associação criminosa”, afirmou Edson Fachin, para quem o indulto só pode ter efeito sobre sentenças condenadas em julgado, isto é, contra as quais não caiba mais recurso.

Segunda a votar na sessão de hoje, a ministra Rosa Weber seguiu a posição de Alexandre de Moraes. Para ela o indulto presidencial é “prerrogativa do poder Executivo, dentro da moldura democrática constitucional, em atenção à doutrina de separação dos poderes”.

Rosa disse não ver como “invalidar” constitucionalmente o decreto assinado por Michel Temer e que “gostemos ou não, [o indulto] integra o sistema de freios e contrapesos [entre os Poderes]”.

Para Ricardo Lewandowski, que antecipou seu voto, o ato de indultar penas é de “amplíssima discricionariedade” do presidente e, portanto, “imune” ao controle pelo Judiciário se não houver afronta à Constituição. “A impugnação judicial do ato só está autorizada se houve clara ofensa às regras constitucionais, o que, a meu ver, não ficou demonstrado no caso sob análise”, disse o ministro.

Ele avalia que o decreto editado por Michel Temer “foi concedido de acordo com critérios objetivos e impessoais” e que “não se pode considerar, como pretende a requerente [PGR], que o objetivo do indulto foi beneficiar determinada classe de condenados”.