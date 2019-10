Ao vivo: Ministros do STF votam sobre prisão em 2ª instância

O julgamento pelo Supremo Tribunal Federal das ações que questionam a prisão de réus condenados em segunda instância foi retomado às 14h20 desta quinta-feira, 24. Três dos quatro ministros que votaram até agora foram favoráveis ao início do cumprimento da pena, desde que o réu tenha sido condenado em segundo grau.

Posicionaram-se dessa forma os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luis Roberto Barroso. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello, foi o único a votar para que a execução penal só ocorra após o esgotamento de todos os recursos nos tribunais superiores, ou seja, após o trânsito em julgado.

O primeiro voto dessa quinta-feira será o da ministra Rosa Weber. O presidente do STF, Dias Toffoli, também disse que não pretende convocar sessões extraordinárias caso o julgamento não termine hoje. Como na última semana de outubro não haverá sessões plenárias, se o julgamento não for concluído nessa quinta-feira, será retomado apenas em seis de novembro.

Acompanhe o julgamento:

15:23 – Rosa diz que não alterou seu ‘entendimento quanto ao tema de fundo’

Durante o seu voto, a ministra disse que não alterou seu entendimento sobre o tema analisado pela Corte. Rosa Weber já votou contra a prisão após condenação em segunda instância, mas seguido a maioria do colegiado no julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em abril de 2018. “Não se diga então que alterei meu entendimento quanto ao tema de fundo, que hoje volta à análise. Minha leitura constitucional sempre foi e continua sendo exatamente a mesma”, afirmou nesta quinta-feira, 24.

15:10 – Rosa Weber reforça importância de seguir a jurisprudência da Corte

A ministra Rosa Weber reforçou a importância da jurisprudência estabelecida pelo STF em julgamento anteriores. “Conforme já afirmei mais de uma vez nesta Corte, compreendido o tribunal como instituição, entendo que a simples mudança de composição não constitui fator suficiente para justificar a mudança da jurisprudência. Como tampouco o são, acresço, razões de natureza pragmática ou conjuntural. Daí minha posição de manter como regra a jurisprudência da Corte, ressalvadas situações de necessária atualização”, disse.

14:50 – Rosa Weber faz retrospectiva de casos similares

Neste momento, Rosa Weber cita casos similares ao analisado nesta sessão, e destacou emendas rejeitadas durante a Assembleia Constituinte de 1988, que previam abrandamento do conceito de presunção de inocência. A ministra citou o artigo 5º da Constituição, segundo o qual ninguém deve ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

A min Rosa afirma que o constituinte de 1988 consagra expressamente a presunção de inocência, fixando marco temporal expresso, ao definir, c/ todas as letras, como termo final da presunção, o trânsito em julgado da decisão condenatória (quando não é possível recorrer da decisão) — STF (@STF_oficial) October 24, 2019

14:40 – #RosaVoteSim

Com mais de 47 mil publicações, a hashtag #RosaVoteSim é o segundo assunto mais comentado do Twitter no Brasil. A campanha foi iniciada pela deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP). “Vamos subir, pessoal?”, diz a publicação.

14:37 – Rosa Weber elogia votos de Fachin e Barroso

No início de sua exposição, a ministra Rosa Weber elogiou os votos dos ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, favoráveis à prisão após a condenação em segunda instância.

14:30 – Ministra Rosa Weber inicia seu voto

O voto de Rosa Weber é considerado o fiel da balança para o desfecho do julgamento. A ministra já votou contra a execução provisória da pena, mas tem seguido a jurisprudência do STF favorável à medida.