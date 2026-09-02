AO VIVO: STF faz primeira sessão após revelação de mensagens de Vorcaro a Moraes

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza, a partir de 14h desta quarta-feira, 2, a primeira sessão após o ministro André Mendonça retirar o sigilo de um relatório da Polícia Federal que mostra mensagens enviadas por Daniel Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes.

Na terça-feira 1º, o relator das investigações sobre o Banco Master também afirmou que o plenário do STF terá que avaliar se houve crime de Moraes no caso. A Procuradoria-Geral da República, contudo, defendeu que o relatório é nulo e que Mendonça não poderia ter requisitado as informações aos investigadores.

Na pauta de julgamentos da sessão estão temas como o Funrural, a base de cálculo do PIS/Cofins e a concessão da justiça gratuita na Justiça do Trabalho.