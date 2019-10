AO VIVO: STF analisa alcance de decisão que pode afetar Lava Jato; siga

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) retomam, a partir das 14h desta quarta-feira, 2, o julgamento de um recurso que pode anular condenações da Operação Lava Jato, incluindo a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Corte discute se delatados têm o direito de apresentar suas alegações finais apenas depois das manifestações dos delatores. Já há maioria formada em favor da tese de que os delatores devem se manifestar por último, mas falta decidir a chamada “modulação dos efeitos” — ou a adoção de critérios para limitar o alcance da decisão do STF.

Na semana passada, os ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux afirmaram que não há prejuízo ao réu se as alegações finais ocorrerem ao mesmo tempo. A maioria da Corte, no entanto, alega que, com base no princípio constitucional da ampla defesa, o delatado deve ter a chance de rebater as afirmações que foram levadas ao processo pelo delator. Faltam votar os ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, que devem seguir a maioria.

Com a maioria já formada a favor da tese que pode anular as condenações da Lava Jato, falta definir o alcance da decisão. Os procuradores da força-tarefa argumentam que a decisão do STF pode levar à anulação de 32 sentenças envolvendo 143 dos 162 condenados na operação. Isso porque os casos voltariam à fase das alegações finais, etapa anterior à sentença de primeira instância, e alguns condenados poderiam ser liberados.

15:09 – Toffoli acompanha maioria

O ministro Dias Toffoli votou a favor da tese de que o réu delatado deve apresentar suas alegações finais após o réu delator. Com isso, placar fica em 7 votos a 4. Toffoli, agora, detalha argumentos de seu voto. A expectativa é que o presidente do STF proponha uma modulação para definir o alcance da decisão do tribunal.

15:06 – Toffoli cita “deslealdade processual” no caso concreto

No início de seu voto, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli afirmou que “há uma deslealdade processual no caso concreto” e ressaltou que é necessário repassar “orientações a todo o sistema de justiça”.

14:57 – Marco Aurélio vota contra a tese

O ministro Marco Aurélio Mello votou contra a tese de que o réu delatado deve apresentar suas alegações finais após o réu delator. Em seu voto, Marco Aurélio destacou que “delação premiada não pode embasar nenhuma condenação criminal”. Com isso, o placar parcial é de 6 a 4 a favor da tese que pode anular condenações da Lava Jato. Vota, agora, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli.

14:31 – Sessão é iniciada

Julgamento do pedido de habeas corpus do ex-gerente Márcio de Almeida Ferreira é retomado com voto do ministro Marco Aurélio Mello.

14:21 – Reclamação na primeira instância

O ministro Alexandre de Moraes defende que o entendimento da maioria só deva ser aplicado em processos nos quais os réus reclamaram o direito de falar por último em primeira instância. Esta é a situação de Aldemir Bendine, ex-presidente da Petrobras, e que suscitou o debate que levou à anulação da primeira sentença do ex-juiz Sergio Moro.