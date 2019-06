Ao vivo: Manifestações a favor de Moro e da Lava Jato

Manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PSL) estão marcadas para acontecer neste domingo, 30, em pelo menos 150 cidades do país, espalhadas pelos 26 estados e pelo Distrito Federal. Ausentes nos últimos protestos a favor do governo no fim de maio, os atos de hoje foram convocados pelos grupos de direita Vem Pra Rua, Nas Ruas e Movimento Brasil Livre (MBL).

A principal motivação para a mobilização é a defesa da operação Lava Jato e do ministro da Justiça Sergio Moro. Apoiadores do governo irão às ruas em resposta aos vazamentos dos diálogos pelo The Intercept Brasil atribuídos ao ex-juiz e a procuradores da República no âmbito da operação. As manifestações também abordarão temas como a aprovação da reforma da Previdência e do pacote anticrime, proposto por Moro.

Os atos aconteceram pela manhã em algumas capitais, como Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Contudo, a maior concentração de manifestantes deverá acontecer às 14h na Avenida Paulista, em São Paulo. No mesmo período está previsto para acontecer protestos em cidades como Fortaleza, Goiânia, Campo Grande, Curitiba e Recife. Segundo o Vem Pra Rua, 182 cidades participarão dos atos.

Acompanhe ao vivo as manifestações

15:03 – Protesto em SP defendem fechamento do STF e intervenção militar constitucional

Assim como nos protestos bolsonaristas de 26 de maio, há na Avenida Paulista neste domingo algumas manifestações em defesa do fechamento do STF e de uma “intervenção militar constitucional”. No ato anterior, ataques às instituições entre os motes do protesto afastaram a participação de movimentos de rua como o MBL e o Vem pra Rua.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Sergio Moro gritam palavras de ordem durante protesto realizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP) – 30/06/2019 Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Sergio Moro gritam palavras de ordem durante protesto realizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP) – 30/06/2019

14:58 – Bolsonaro diz que “aparelhamento” do Estado não é “só de gente, mas também de legislação”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo que o “aparelhamento” do Estado brasileiro não é “só de gente, mas também de legislação”. As críticas ocorrem no momento em que a população volta às ruas em defesa da Operação Lava Jato e também criticando decisões do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

“O aparelhamento no Brasil não é só de gente, é de legislação, que foram amarrando. [Há uma] Quantidade enorme de conselhos. Tem ministério que tem 200 pessoas em um conselho, o que é equivalente a um terço do parlamento. Não tem como você resolver. É muito difícil lutar contra isso”, afirmou o presidente assim que chegou ao Palácio do Alvorada após participar de reunião do G-20 no Japão.

(Com Estadão Conteúdo)

14:50 – Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan: “A esquerda odeia o patriotismo”

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan e apoiador fervoroso de Jair Bolsonaro, está na Avenida Paulista, em São Paulo, e discursou no caminhão de som do movimento Nas Ruas. “Comunismo e corrupção acabaram com o país. A esquerda odeia o patriotismo. Eles querem nos dividir, mas jamais conseguirão”, disse Hang.

(por João Pedroso de Campos)

14:32 – Coronel Tadeu afirma que sinalização de Bolsonaro à reeleição não prejudicará governo

O deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP) disse a VEJA que a decisão do presidente Jair Bolsonaro de sinalizar precocemente que disputará a reeleição não prejudicará o governo e é um gesto “mais do que legítimo”. Ele também vê com bons olhos a movimentação do deputado Marco Feliciano de desde já se colocar como pretendente a companheiro de chapa de Bolsonaro em 2022. Tadeu subiu no trio elétrico dos movimentos Direita São Paulo, São Paulo Conservador e Avança Brasil.

(por João Pedroso de Campos)

14:28 – Atos aconteceram em pelo menos 20 cidades nesta manhã

Grupos de manifestantes se reuniram em pelo menos 20 cidades na manhã deste domingo, 30, em atos a favor do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Sergio Moro. Em sua maioria, eles usavam roupas com as cores da bandeira do Brasil e levavam faixas com frases de apoio e bandeiras. Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Campinas (SP), Jundiaí (SP), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Belém (PA), São Luís (MA) e Maceió (AL) são algumas cidades que tiveram concentração de pessoas. Mais atos estão previstos no período da tarde.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PSL) fazem manifestação na Avenida Norte-Sul, em Campinas (SP) – 30/06/2019 Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PSL) fazem manifestação na Avenida Norte-Sul, em Campinas (SP) – 30/06/2019

Manifestantes participam de ato em apoio ao ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, e à Operação Lava Jato, na Avenida Nazaré, centro de Belém (PA) – 30/06/2019 Manifestantes participam de ato em apoio ao ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, e à Operação Lava Jato, na Avenida Nazaré, centro de Belém (PA) – 30/06/2019

Manifestação realizada na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte (MG), em apoio ao ministro Sergio Moro – 30/06/2019 Manifestação realizada na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte (MG), em apoio ao ministro Sergio Moro – 30/06/2019

14:17 – Olímpio discursa em SP: “Classe política tá desesperada”

Na Paulista, o quórum de políticos aliados do presidente Jair Bolsonaro ainda é baixo. O senador Major Olimpio, líder do PSL no Senado, e o deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP), dois dos congressistas presentes, subiram no trio elétrico dos movimentos Direita São Paulo, São Paulo Conservador e Avança Brasil. Em seu discurso, Olímpio disse que a “classe política tá desesperada” e criticou a derrubada do decreto das armas pelo Congresso. O carro de som onde os parlamentares do PSL discursaram é o que tem feito mais ataques ao Congresso e tem o boneco do Rodrigo Maia.

(por João Pedroso de Campos)

14:05 – Manifestantes começam a chegar na Avenida Paulista

Na Avenida Paulista, em São Paulo, os manifestantes, ainda em número pouco expressivo, se misturam aos paulistanos e turistas que aproveitam a avenida fechada para lazer. Os “bolsonaristas” se concentram no entorno dos cinco trios elétricos, de onde são feitos discursos atacando o PT, o ex-presidente Lula e a imprensa, e defendendo Sergio Moro e a reforma da Previdência. O ato na capital paulista está previsto para 14h da tarde deste domingo.

(por João Pedroso de Campos)

13:58 – Eduardo Bolsonaro e general Heleno vão às ruas em Brasília

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi à manifestação de Brasília em frente ao Congresso Nacional ao lado do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Augusto Heleno. Os dois subiram em um carro de som rodeado por manifestantes, que seguravam bandeiras do Brasil e gritavam palavras em apoio ao governo e à Lava Jato. A deputada federal Bia Kicis (PRP) também compareceu ao ato na capital e discursou.

13:51 – Nas Ruas, Direita São Paulo e MBL já estão na Av. Paulista (SP) com trios elétricos

Na Avenida Paulista (SP), que tem manifestação marcada para as 14h, cinco trios elétricos estão espalhados entre as proximidades do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e do prédio da Fiesp. Ao contrário dos protestos do dia 26 de maio, os movimentos que ganharam projeção durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff estão presentes. Movimento Brasil Livre, Vem Pra Rua e Movimento Conservador Brasileiro marcam presença na avenida.

O Nas Ruas levou um boneco do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, que, segundo integrantes do movimento, tem 15 metros de altura. Já o trio elétrico que reúne movimentos como Direita São Paulo, São Paulo Conservador e Avança Brasil ostenta um boneco inflável do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O boneco carrega um saco de dinheiro e tem estampadas as logomarcas da Odebrecht e da Gol, cujos executivos citaram Maia em delações premiadas. O boneco “veste” uma camisa do Botafogo, alusão ao codinome do deputado na empreiteira.

Pixuleco de Rodrigo Maia é erguido durante protesto realizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP) – 30/06/2019 Pixuleco de Rodrigo Maia é erguido durante protesto realizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP) – 30/06/2019

Pixuleco do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, é erguido durante protesto realizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP) – 30/06/2019 Pixuleco do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, é erguido durante protesto realizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP) – 30/06/2019

(por João Pedroso de Campos)

13:35 – Manifestantes erguem boneco de Moro vestido de super-homem em Brasília

Em Brasília, manifestantes ergueram bonecos infláveis em frente ao Congresso Nacional. Um dos bonecos representa o ministro Sergio Moro vestido com roupas do personagem dos quadrinhos super-homem. Também há o boneco do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Pixuleco do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, é erguido durante protesto realizado em Brasília (DF) – 30/06/2019 Pixuleco do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, é erguido durante protesto realizado em Brasília (DF) – 30/06/2019

13:30 – Manifestantes realizam protesto em defesa da Lava Jato; confira fotos

zoom_out_map 1 /18 Pixuleco do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, é erguido durante protesto realizado em Brasília (DF) - 30/06/2019 (Evaristo Sa/AFP)

zoom_out_map 2 /18 Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PSL) fazem manifestação na Avenida Norte-Sul, em Campinas (SP) - 30/06/2019 (Denny Cesare/Código19/Folhapress)

zoom_out_map 3 /18 Vista aérea mostra manifestantes nos arredores da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), durante protesto a favor do ministro Sergio Moro - 30/06/2019 (Mauro Pimentel/AFP)

zoom_out_map 4 /18 Vista aérea mostra manifestantes nos arredores da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), durante protesto a favor do ministro Sergio Moro - 30/06/2019 (Mauro Pimentel/AFP)

zoom_out_map 5 /18 Manifestantes usam máscaras de Jair Bolsonaro e Sergio Moro, durante protesto realizado no Rio de Janeiro (RJ) - 30/06/2019 (Mauro Pimentel/AFP)

zoom_out_map 6 /18 Pixuleco do ex-presidente Lula é erguido durante protesto realizado em Brasília (DF) - 30/06/2019 (Adriano Machado/Reuters)

zoom_out_map 7 /18 Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Sergio Moro gritam palavras de ordem durante protesto realizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP) - 30/06/2019 (Nelson Almeida/AFP)

zoom_out_map 8 /18 Pixuleco do ministro Sergio Moro é erguido na Avenida Paulista - 30/06/2019 (Nelson Almeida/AFP)

zoom_out_map 9 /18 Manifestantes participam de ato em apoio ao ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, e à Operação Lava Jato, na Avenida Nazaré, centro de Belém (PA) - 30/06/2019 (Raimundo Pacco/FramePhoto/Estadão Conteúdo)

zoom_out_map 10 /18 Manifestação realizada na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte (MG), em apoio ao ministro Sergio Moro - 30/06/2019 (Gledston Tavares/FramePhoto/Folhapress)

zoom_out_map 11 /18 Manifestantes se aglomeram nos arredores do Congresso Nacional, em Brasília (DF), durante protesto a favor do ministro Sergio Moro e da Operação Lava-Jato - 30/06/2019 (Adriano Machado/Reuters)

zoom_out_map 12 /18 Manifestantes faz selfie durante protesto realizado em Brasília (DF) a favor do ministro Sergio Moro e da Operação Lava-Jato - 30/06/2019 (Adriano Machado/Reuters)

zoom_out_map 13 /18 Criança exibe cartaz durante protesto a favor do ministro Sergio Moro, no Rio de Janeiro (RJ) - 30/06/2019 (Mauro Pimentel/AFP)

zoom_out_map 14 /18 Maanifestante pinta rosto com as cores da bandeira brasileira durante protesto realizado em Brasília (DF) a favor do ministro Sergio Moro e da Operação Lava-Jato - 30/06/2019 (Adriano Machado/Reuters)

zoom_out_map 15 /18 Pixuleco do ministro Sergio Moro durante protesto em Brasília (DF) - 30/06/2019 (Globonews/Reprodução)

zoom_out_map 16 /18 Manifestantes participam de ato em apoio ao ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, em em Brasília (DF) - 30/06/2019 (TV Globo/Reprodução)

zoom_out_map 17 /18 Manifestantes participam de ato em apoio ao ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, e à Operação Lava Jato no posto 5 da Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro (RJ) - 30/06/2019 (Allan Carvalho/AM Press & Images/Estadão Conteúdo)

zoom_out_map 18/18 Manifestantes participam de ato em apoio ao ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, e à Operação Lava Jato no posto 5 da Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro (RJ) - 30/06/2019 (Allan Carvalho/AM Press & Images/Estadão Conteúdo)

13:25 – Sergio Moro se pronuncia no Twitter

O ministro da Justiça Sergio Moro postou em sua conta oficial do Twitter um vídeo da orla de Copacabana (RJ), local em que estava acontecendo as manifestações pela manhã. “Eu vejo, eu ouço”, escreveu. Moro foi um dos principais motivos para que o ato fosse convocado neste domingo.

Eu vejo, eu ouço. "Apoiadores da Lava Jato realizam manifestações em diversos estados" https://t.co/XFUHD7NVdG — Sergio Moro (@SF_Moro) June 30, 2019

13:22 – Manifestantes fazem ato em Copacabana (RJ)

Vista aérea mostra manifestantes nos arredores da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), durante protesto a favor do ministro Sergio Moro – 30/06/2019 Vista aérea mostra manifestantes nos arredores da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), durante protesto a favor do ministro Sergio Moro – 30/06/2019

No Rio de Janeiro, os manifestantes se reuniram a partir das 10h na orla de Copacabana. Grupos seguravam bandeiras do Brasil e placas a favor do ministro Sergio Moro e da operação Lava Jato. Os manifestantes cantaram o hino nacional.

13:15 – Hashtag “Brasil nas ruas” é segundo assunto mais comentado no Twitter

Nos trending topics do Twitter Brasil, a hashtag “Brasil nas ruas” em apoio às manifestações neste domingo está em segundo lugar. As publicações mencionam apoio ao ministro da Justiça Sergio Moro e às aprovações das reformas propostas pelo governo, como a Previdência o pacote anticrime. Em terceiro lugar, a hashtag “Para do orgulho gado” ironiza os manifestantes, citando os temas em alta da última semana: o militar que foi encontrado com 39 kg de cocaína em um avião da FAB, o nióbio e as mensagens obtidas pelo The Intercept Brasil.