AO VIVO: julgamento no TSE de ação contra Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a julgar nesta quinta-feira, 22, uma ação do PDT contra a chapa de Jair Bolsonaro e Walter Braga Netto nas eleições de 2022. O processo pode tornar o ex-presidente inelegível por oito anos, em caso de condenação. A dupla é acusada de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação no episódio da reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em que Bolsonaro atacou o sistema eleitoral.

O TSE reservou três sessões para o julgamento. As outras estão marcadas para as próximas terça 27 e quinta 29. O relator da ação é o corregedor-geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, que iniciará o julgamento lendo seu relatório. Logo após a leitura, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, dará a palavra aos advogados de acusação e aos defensores de Bolsonaro. Cada jurista terá 15 minutos para sustentação oral. Em seguida, será a vez de o representante do Ministério Público Eleitoral dar seu parecer.

Depois de todas essas etapas, os ministros começarão a ler os votos, seguindo a ordem a partir do relator Gonçalves — a sequência tem os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, a vice-presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia e o ministro Nunes Marques — até Moraes, chefe da Corte e último a votar.