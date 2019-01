Jair Bolsonaro toma posse como 38º presidente do Brasil

Jair Messias Bolsonaro tomou posse nesta terça-feira 1º como novo presidente do Brasil, em cerimônia solene no Congresso Nacional. Hamilton Mourão foi empossado como vice-presidente. A ascensão de Bolsonaro ao cargo ocorreu sob um forte sistema de segurança – mais de 10.000 agentes, entre Forças Armadas, polícias e setor de inteligência, atuaram no evento.

O público, entretanto, ficou abaixo do esperado. Segundo o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, 115.000 pessoas acompanharam a cerimônia na Esplanada dos Ministérios. A expectativa era que entre 250.000 e 500.000 pessoas comparecessem.

A cerimônia de posse de Bolsonaro contou com o menor número de delegações estrangeiras desde a redemocratização. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 46 representações foram a Brasília para acompanhar os festejos. Desses, dez vieram lideradas por seus chefes de Estado ou governo. A principal estrela foi Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, com quem Bolsonaro teve um encontro fora da agenda oficial no Palácio do Itamaraty, antes mesmo de se encontrar com os líderes e representantes de outros países.

Nos dois discursos que proferiu em sua posse, um no Congresso e outro no púlpito no Palácio do Planalto, Bolsonaro reviveu a retórica que formou sua plataforma de campanha, como o direito à legítima defesa e o combate a ideologias de esquerda. Aos parlamentares, após ser oficialmente empossado, o presidente prometeu partilhar o poder de “forma progressiva” com estados e municípios. Eleito numa campanha marcada pela polarização, Bolsonaro também falou em “união”.

Já com a faixa presidencial, no Palácio do Planalto, dirigindo-se sobretudo aos seus apoiadores, Bolsonaro disse que sua posse representa “o dia em que o povo começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto”. O público reagia aos gritos de “mito”, apelido de Jair Bolsonaro entre seus admiradores.

Mas quem roubou a cena foi a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que quebrou o protocolo ao discursar no parlatório do Palácio do Planalto – normalmente, só discursa o presidente que está assumindo o cargo. Ela falou antes do marido por meio de libras, linguagem de sinais usada por surdos-mudos. Ao seu lado, uma tradutora vocalizava os sinais da primeira-dama.

Veja como foi o dia da posse de Bolsonaro em Brasília:

21:33 – Fora da agenda

Bolsonaro manteve encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no início da noite desta terça no gabinete do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. A reunião não estava prevista na agenda oficial da posse. O novo presidente esteve também com líderes de outros países e com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, antes de assumir a função de anfitrião do coquetel aos convidados especiais para sua posse.

Bolsonaro ingressou no Itamaraty pela porta principal às 19h10. Mas, em vez de seguir para o coquetel servido na Sala Brasília, no 3º andar do Palácio dos Arcos, dirigiu-se ao segundo andar, para a sala do chanceler. Somente apresentou-se aos convivas depois das 20h.

21:25 – No microfone

“Brasil” e “Deus” foram as palavras mais usadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) nos dois discursos que fez nesta terça-feira, 1º, em dois eventos de posse, na Câmara dos Deputados e no parlatório do Palácio do Planalto.

21:14 – Despedida

O ex-presidente Michel Temer usou as redes sociais para se pronunciar sobre sua despedida do cargo. “Deixo as reformas e os avanços, que colocaram nosso País em um novo tempo. Saio com a alma leve e a consciência do dever cumprido”, escreveu, no Twitter.

Deixo as reformas e os avanços, que colocaram nosso País em um novo tempo. Saio com a alma leve e a consciência do dever cumprido. Meu muito obrigado a todos. — Michel Temer (@MichelTemer) January 1, 2019

21:03 – Salário mínimo

Bolsonaro deve assinar o decreto que reajusta mínimo para 998 reais, um dos primeiros atos do novo governo. O valor é oito reais menor do que a previsão orçamentária para 2019. O agora ex-presidente Michel Temer deveria ter publicado texto na segunda, mas deixou a missão para seu sucessor.

20:49 – Dora Kramer: Na posse ‘salva’ por Michelle, Bolsonaro continuou falando para seus eleitores

De Dora Kramer, colunista de VEJA – Os dois discursos, no Congresso e no Palácio do Planalto, podem ter sido empolgantes para seus eleitores, mas foram francamente decepcionantes para a sociedade em geral. O conteúdo das falas de Bolsonaro desmentiu a manifesta intenção de arrefecer os ânimos polarizados e governar para todos.

20:00 – Em comum

A deputada Maria do Rosário (PT), que já foi xingada pelo novo presidente, e a primeira-dama Michelle têm algo em comum: ambas compartilham a bandeira da inclusão dos surdos. Michelle discursou durante a posse usando a língua de Libras, da comunidade surda. Ela é intérprete de Libras, profissão reconhecida e regulamentada graças à lei de autoria de Maria do Rosário.

19:15 – Bolsonaro chega ao Itamaraty

O presidente Jair Bolsonaro chegou ao Palácio do Itamaraty para a terceira e última etapa das solenidades da posse presidencial: o coquetel de recepção para chefes de estado e de governo, vice-chefes, chanceleres e representantes de governos estrangeiros. Ele chegou acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

18:42 – Posse de Bolsonaro tem público abaixo do esperado



O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República estimou em 115.000 o número de pessoas que acompanharam a cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro (PSL). O número ficou bem abaixo do esperado pela organização.

A expectativa inicial era que entre 250.000 e 500.000 pessoas comparecessem à Esplanada dos Ministérios em Brasília. Este cálculo foi feita pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que não divulgou nenhuma estimativa no decorrer do evento e afirmou que caberia ao GSI divulgar o público.

18:39 – Imprensa mundial indica início de nova era com Bolsonaro; veja repercussão



A imprensa mundial voltou os olhos para a cerimônia de posse de Jair Bolsonaro nesta terça-feira 1. Embora apenas dez chefes de Estado tenham comparecido ao evento, alguns dos maiores veículos internacionais destacaram a transição.

Com constância, os veículos estrangeiros compararam o novo presidente brasileiro a Donald Trump e apontaram uma mudança radical nos rumos da política, utilizando o termo “extrema direita”. Declarações de Bolsonaro, como “vamos libertar o Brasil do socialismo” e o lema “Deus acima de tudo, Brasil acima de todos”, tiveram grande repercussão.

18:36 – Discurso no parlatório e beijo no marido: primeira-dama quebra o protocolo

A primeira-dama Michelle Bolsonaro chamou a atenção na cerimônia de posse presidencial ao quebrar o protocolo e discursar no parlatório do Palácio do Planalto – normalmente, só discursa o presidente que está assumindo o cargo.

Mais: Michelle ainda falou antes do marido (que ficou atrás dela) e por meio de libras, linguagem de sinais usada por surdos-mudos. Ao seu lado, uma tradutora vocalizava o que a primeira-dama sinalizava.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro discursa em língua de sinais após Jair Bolsonaro receber a faixa presidencial, no Palácio do Planalto em Brasília – 01/01/2018 A primeira-dama Michelle Bolsonaro discursa em língua de sinais após Jair Bolsonaro receber a faixa presidencial, no Palácio do Planalto em Brasília – 01/01/2018

18:30 – Sérgio Praça: Bolsonaro foca em temas não-prioritários para melhorar a educação

De Sérgio Praça, colunista de VEJA – Sem dúvida o maior problema do Brasil é a educação, embora tenha havido melhoras do péssimo para o muito ruim nos últimos 30 anos.

Bolsonaro fala muito em doutrinação marxista, ideologia de gênero e ensino não militar, mas nenhuma dessas três coisas é vista pelas dezenas de especialistas que temos em educação como prioridades sérias para melhorar a educação. Se na economia, o presidente está dando ouvidos e delegando tarefas para especialista, na política educacional ele indica que fará o contrário.

18:25 – Em texto e vídeo: os dois primeiros discursos do presidente Jair Bolsonaro

Cumprindo os ritos da sua posse como o 38º presidente da República, Jair Bolsonaro fez dois discursos nesta terça-feira 1º. O primeiro, no Congresso Nacional, dirigido aos deputados federais e senadores, logo depois de assumir formalmente o cargo. O segundo, no parlatório do Palácio do Planalto, após receber a faixa presidencial, se dirigindo ao público que o acompanhava na Praça dos Três Poderes.

18:10 – O ministério de Bolsonaro

O ministério do presidente Jair Bolsonaro contará com 22 pastas, sete a menos do que o do ex-presidente Michel Temer. Os maiores destaques ficam para o ex-juiz Sergio Moro, que era responsável pela Operação Lava Jato e agora assume a pasta da Justiça, e para o economista Paulo Guedes, que, como ministro da Economia, assumirá as funções dos atuais ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Indústria, Comércio e Serviços, além de parte da pasta do Trabalho.

Conheça os 22 ministros do novo governo.

18:06 – Bolsonaro começa a nomear ministros; Moro é o primeiro

O presidente Jair Bolsonaro começa a nomeação de seus 22 ministros. O primeiro foi o ex-juiz Sergio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública. O evento acontece no salão nobre do Palácio do Planalto. As transmissões de cargo, uma para cada pasta, começam a partir de amanhã.

17:44 – Maquiagem de Michelle Bolsonaro atrasa cerimônia de posse



No blog Radar – A pausa do presidente Jair Bolsonaro no gabinete de Eunício Oliveira, antes de seguir para o Palácio do Planalto, foi mais demorada do que o previsto. Primeiro porque ele só poderia seguir para o palácio quando todas as autoridades internacionais tivessem chegado. Mas não foi só isso.

17:39 – Sérgio Praça: Não há cabimento na presença de Marcelo Bretas na posse de Bolsonaro

De Sérgio Praça, colunista de VEJA – A presença de Marcelo Bretas, juiz federal do Rio de Janeiro responsável pela prisão de Sérgio Cabral e outros políticos do MDB, na posse do presidente Jair Bolsonaro é um comportamento absolutamente incompatível com a separação dos poderes.

Não há cabimento na presença de um representante do judiciário que não seja integrante do Supremo Tribunal Federal em uma posse de presidente da República. Não tem espaço isso em um regime normal. Essa é uma atitude que demonstra uma congruência ideológica, uma concordância ideológica incompatível com o trabalho de um juiz.

17:32 – Presidente e vice recebem cumprimentos de chefes de estado

O presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão recebem agora os cumprimentos de chefe de estado e de governo. O primeiro foi o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez. Ao todo, são dez os presentes para a posse desta terça-feira 1º. Destaque para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

17:23 – Bolsonaro faz discurso à nação

Jair Bolsonaro faz agora seu segundo discurso como presidente da República, o primeiro à nação, no parlatório do Palácio do Planalto. Bolsonaro falou em “libertar o Brasil do socialismo”, “estabelecer a ordem”, defender a família, diminuir o “gigantismo” do estado, fazer reformas e fortalecer a meritocracia.

Ao final, ele mostrou uma bandeira brasileira – dada a ele pelo futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni – e repetiu o brado de que ela “nunca será vermelha”, lema anticomunista que faz referência à cor tradicionalmente utilizada pelos partidos políticos de esquerda. “A partir de hoje, vamos colocar em prática o projeto que a maioria do povo brasileiro democraticamente escolheu”.

17:08 – Primeira-dama apresenta mensagem de agradecimento em libras

A primeira-dama Michelle Bolsonaro apresentou em libras uma mensagem sua de agradecimento, que foi lida por uma intérprete. No texto, Michelle fala sobre os “momentos difíceis” que o presidente Jair Bolsonaro passou, após um atentado a faca no começo de setembro, com menção especial ao enteado, Carlos Bolsonaro.

Ela também se dirigiu para a comunidade surda e para as pessoas com deficiência, afirmando que “os esquecidos serão valorizados”. Michelle também repetiu ideias expressadas nos discursos do marido: “A voz das urnas foi clara. O cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade”.

17:05 – Temer transfere faixa presidencial a Bolsonaro

O ex-presidente Michel Temer acaba de fazer a transferência da faixa presidencial a Jair Bolsonaro, cerimônia simbólica que representa a passagem do cargo para o novo ocupante do Planalto. Hino nacional é executado com tradução simultânea em linguagem brasileira de sinais (libras).

16:56 – Bolsonaro chega ao Palácio do Planalto

Com agenda atrasada, o presidente Jair Bolsonaro chegou às 16h55 para emblemática posse no Palácio do Planalto. Sob vaias, Michel Temer o esperou no alto da rampa por cerca de dez minutos. Acompanhado pelo general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, e por sua mulher, Michelle, Bolsonaro desceu do rolls royce e subiu a rampa escoltada pela guarda de honra – os Dragões da Independência. Veio em carro aberto, acenando para o público. Pediu para o motorista para se aproximar da concentração de cerca de 10.000 apoiadores. A multidão gritava: ” mito”, “o capitão chegou”.

16:54 – Bolsonaro responde Trump

Ainda em meio às celebrações de posse, o presidente Jair Bolsonaro respondeu a mensagem de felicitação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Senhor presidente Trump, agradeço suas palavras de apoio. Juntos, sob a proteção de Deus, traremos mais prosperidade e progresso para nossos povos!”

Dear Mr. President @realDonalTrump, I truly appreciate your words of encouragement. Together, under God’s protection, we shall bring prosperity and progress to our people! https://t.co/dplAFNJGdA — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 1, 2019

16:47 – ‘O capitão chegou’

Ao ritmo de “o campeão voltou”, público na Praça dos Três Poderes grita que o “capitão chegou” para comemorar a posse de Bolsonaro. O presidente, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e um dos filhos do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, voltam para o rolls-royce em direção ao Palácio do Planalto.

16:40 – Temer chega ao Planalto

O ex-presidente Michel Temer acaba de chegar ao Palácio do Planalto para transmitir simbolicamente o cargo ao presidente Jair Bolsonaro. A passagem da faixa presidencial estava prevista para as 16h30, mas o cronograma está atrasado.

16:39 – Cerimônia é retomada

Em seu primeiro ato como comandante-em-chefe das Forças Armadas, o presidente Jair Bolsonaro passa em revista as tropas e assiste o tradicional disparo de 21 tiros de canhão – que provocaram comemorações intensas da parte dos espectadores que acompanham a solenidade do ato de fora.

16:37 – Trump cumprimenta Bolsonaro: ‘Os Estados Unidos estão com você’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou o Twitter para parabenizar o presidente Jair Bolsonaro pela sua posse. Para Trump, Bolsonaro fez um “grande discurso de inauguração”. “Os Estados Unidos estão com você”, completou o governante.

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech – the U.S.A. is with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2019

Quem também falou na rede social foi o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Chamando Bolsonaro de “bom amigo”, ele compartilhou um vídeo seu abraçando o novo presidente do Brasil.

A warm embrace with my good friend, Brazilian President-elect Jair Bolsonaro. Good luck, my friend! pic.twitter.com/gKeDrPOKc8 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 1, 2019

16:26 – O discurso de Eunício: Bolsonaro deve dialogar com Congresso e obedecer a Constituição

Em um discurso maior que o do próprio presidente, presidente do Congresso, Eunício Oliveira (MDB-CE), roubou parte dos holofotes durante a solenidade de posse de Jair Bolsonaro. O senador disse que o novo chefe de Estado precisa ser “o maior exemplo de conduta para o país”. “As palavras só perpetuam os fatos, mas as ações é que entram para a história”, disse.

16:21 – ASSISTA: O vídeo do primeiro discurso do presidente Jair Bolsonaro

16:14 – Bolsonaro fará um ‘revogaço’ de regras ‘que atrapalham a vida das pessoas’



Indicado para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM) afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) fará um “revogaço” de regras que “atrapalham a vida das pessoas”. Segundo Onyx, Bolsonaro convocou a primeira reunião ministerial do novo governo para quinta-feira 3, a partir das 9h da manhã

16:10 – Direto do Congresso: A repercussão do primeiro discurso

16:05 – Governo quer secretaria para apoiar criação de escolas militares



Em passagem pelo Palácio do Planalto para a posse de Jair Bolsonaro (PSL), o ministro da Educação do próximo governo, Ricardo Vélez Rodriguez, afirmou que sua gestão criará uma secretaria específica para apoiar municípios que desejem ter escolas militares.

16:00 – Em discurso, Bolsonaro promete ‘partilhar poder’ com estados e municípios



Em seu discurso após tomar posse no Congresso Nacional, o presidente da República Jair Bolsonaro (PSL) prometeu partilhar o poder de “forma progressiva” com estados e municípios em seu mandato. Ele também pediu o apoio dos parlamentares na “missão de reerguer a pátria”.

“Vamos unir o povo, valorizar a família e respeitar as religiões e nossas tradições judaico-cristãs”, disse Bolsonaro, que repetiu os temas que formaram a base de sua plataforma de campanha: o direito à legítima defesa e o combate à ideologia de gênero na educação.

O presidente Jair Bolsonaro discursa durante cerimônia de posse em Brasília – 01/01/2018 O presidente Jair Bolsonaro discursa durante cerimônia de posse em Brasília – 01/01/2018

15:58 – Mídia internacional cobre posse como tragédia

Do blog Mundialista – Brasileiro é tão bobinho, não? Apesar de todos os horrores descritos pelo jornal francês Libération, para “75% deles, Jair Bolsonaro está no bom caminho”. Ao contrário, obviamente, dos ilustres professores consultados pelo jornal.

Um deles diz que Sergio Moro, em lugar de provocar um continental suspiro de alívio e de segurança no combate à corrupção, servirá “para dar uma aparência legal a medidas incompatíveis com os direitos humanos”.

15:46 – Eunício encerra a solenidade

Com elogios ao governo do ex-presidente Michel Temer (MDB), o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), encerrou o seu discurso. Na próxima etapa, o presidente Jair Bolsonaro passará para a solenidade da revista das tropas, em seu primeiro ato como comandante-em-chefe das Forças Armadas.

15:43 – Eunício manda recado

Discursa agora o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (MDB-CE). O discurso de Eunício foi em tom recados ao presidente Jair Bolsonaro. “Os governantes dependem, em primeiro lugar, da nossa Constituição e das leis em vigor”, completando “quando as regras máximas vigentes não permitam algo que você eventualmente pretenda será necessária a alteração legislativa pelo Congresso Nacional com o controle de constitucionalidade pelo Supremo e a permanente fiscalização do Ministério Público”. Bolsonaro já disse pretender fazer a mudança das regras sobre posse de armas através de um decreto presidencial.

15:28 – Dez chefes de estado e de governo acompanham posse

Dez chefes de Estado e de governo participam da posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, nesta terça-feira 1º. Também estão confirmados três vice-presidentes, doze chanceleres, dezoito enviados especiais e três diretores de organismos internacionais. A maioria é de representantes da América do Sul.

Os primeiros-ministros de Israel, Benjamin Netanyahu, e da Hungria, Viktor Orbán, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, além do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa estão entre os presentes.

O presidente boliviano, Evo Morales, participa da cerimônia de posse de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional em Brasília – 01/01/2018 O presidente boliviano, Evo Morales, participa da cerimônia de posse de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional em Brasília – 01/01/2018

15:25 – Bolsonaro faz primeiro discurso como presidente

O presidente Jair Bolsonaro faz neste momento seu primeiro discurso após tomar posse no cargo. Ele promete combater a corrupção e a criminalidade e descentralizar o poder, fortalecendo estados e municípios. Falou em “pacto nacional do povo, com poderes Executivo, Legislativo e Judiciário”.

15:22 – Quórum baixo na Praça dos Três Poderes

O número de expectadores em Brasília é, em impressão prévia, menor do que a estimativa da organização, que era de entre 250.000 e 500.000 pessoas. Na Praça dos Três Poderes, segundo estimativas extraoficiais, são apenas cerca de 7.000 pessoas.

Apoiadores de Jair Bolsonaro, novo presidente do Brasil, aguardam na Praça dos Três Poderes o início da cerimônia de posse em Brasília – 01/01/2019 Apoiadores de Jair Bolsonaro, novo presidente do Brasil, aguardam na Praça dos Três Poderes o início da cerimônia de posse em Brasília – 01/01/2019

15:17 – Vaias na Praça

Por Denise Chrispim Marin

O público reunido na Praça dos Três Poderes para a posse do presidente Jair Bolsonaro reagiu com vaias às imagens de Eunício Oliveira (MDB-CE), presidente do Senado, e Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Cerca de 7.000 pessoas acompanhavam por um telão o início da cerimônia de posse no Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), foi igualmente vaiado. Toda menção ao nome de Bolsonaro e ao de seu vice-presidente, Hamilton Mourão, gerou aplausos e gritos entusiásticos.

15:14 – Leitura formal do termo de posse

O primeiro-secretário da Câmara dos Deputados, deputado Giacobo (PR), leu o termo de posse, que oficializa a realização da cerimônia desta terça-feira.

15:09 – URGENTE: Bolsonaro é presidente

Jair Messias Bolsonaro lê o juramento de posse e é o 38º presidente da República Federativa do Brasil. Antonio Hamilton Martins Mourão é o vice-presidente da República.

15:06 – Hino Nacional

Formada a mesa da sessão solene do Congresso Nacional. A Banda dos Fuzileiros Navais foi a responsável pela execução do hino nacional.

14:59 – Cerimonial

Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão sobem a rampa do Congresso Nacional acompanhados dos presidentes do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ao final, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, se juntam à comitiva em direção ao plenário.

Vídeo: Laryssa Borges/VEJA

14:54 – Ex-presidentes

São dois os ex-presidentes presentes à posse de Jair Bolsonaro: José Sarney e Fernando Collor. Todos os antecessores, com a exceção de Luiz Inácio Lula da Silva, foram convidados, mas não há uma posição sobre a resposta dada por Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff.

Ex-presidentes Fernando Collor e José Sarney assistem ao cortejo dentro do Plenário da Câmara pic.twitter.com/3SjWolvhsf — Ana Clara Costa (@anaclaracosta) January 1, 2019

14:50 – Cavalo refuga na saída do carro

Um dos cavalos dos Dragões da Independência refugou na saída do carro levando o presidente eleito Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional. São seis seguranças batedores correndo, sendo três em cada lado do rolls-royce.

14:45 – Bolsonaro vai em carro aberto

O presidente eleito Jair Bolsonaro resolveu a última dúvida da posse: ele vai ao Congresso Nacional de carro aberto, no tradicional rolls-royce da Presidência da República. Bolsonaro está acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e uma surpresa: o filho Carlos Bolsonaro.

14:37 – Candidato à presidência da Câmara pede ‘contato maior’ de Bolsonaro

Reunidos para a posse de Jair Bolsonaro (PSL), deputados divergem ao analisar a governabilidade do presidente eleito. Um dos candidatos à presidência da Câmara e membro da bancada da bala, Capitão Augusto (PR-SP) afirmou que o ‘tendão de Aquiles’ do governo é o Congresso, em especial a própria Câmara dos Deputados.

14:35 – Evo Morales: ‘Somos sócios estratégicos que miram o mesmo horizonte’

O presidente da Bolívia, Evo Morales, um dos poucos líderes de esquerda que participará da posse de Bolsonaro disse em sua conta no Twitter que vem ao evento com “convicção que as relações Bolívia-Brasil tem raízes profundas de laços de irmandade e complementaridade”.

Acompañamos en su posesión al Hno. Presidente, @jairbolsonaro, con la convicción de que las relaciones Bolivia-Brasil tienen raíces profundas de lazos de hermandad y complementariedad de nuestros pueblos. Somos socios estratégicos que miran el mismo horizonte de la #PatriaGrande. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 1, 2019

14:29 – Briga na Praça dos Três Poderes

Por Denise Chrispim

Um eleitor de Jair Bolsonaro foi atingido por gás pimenta lançado por um segurança da Presidência. O homem de meia idade resistia a se retirar de uma área ao lado do bebedouro de água, que lhe daria visão privilegiada ao Parlatório, de onde Bolsonaro discursará ao público. Com ele estavam outras pessoas. Soldados da PM insistiram que os eleitores não podiam permanecer ali e levaram o homem atingido a atendimento médico. Os policiais ocuparam a área e criaram uma nova barreira, mais distante, para os apoiadores de Bolsonaro.

14:26 – Mapa da posse

14:21 – Bolsonaro deixa Granja do Torto

O presidente eleito Jair Bolsonaro deixa a residência da Granja do Torto para o início dos procedimentos de posse. Ele encontrará o vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, na Catedral Metropolitana de Brasília. É a partir deste local que se inicia o cortejo que os levarão junto com suas esposas, Michelle Bolsonaro e Paula Mourão, para o Congresso Nacional.

14:11 – Bolsonaro agradece eleitores antes de posse

Antes de sair para a cerimônia de posse, o presidente eleito Jair Bolsonaro postou um vídeo agradecendo aos eleitores. “Pretendemos sim mudar o destino do Brasil”.

– Palavras antes da posse!

– Um forte abraço a todos! pic.twitter.com/N0j9LngMz1 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 1, 2019

13:57 – Carona

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez, pegou uma “carona” com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, para vir à posse de Jair Bolsonaro. O avião da Força Aérea chilena partiu de Santiago e pousou em Assunção para que o colega embarcasse. Em sua conta no Twitter, o presidente paraguaio desejou êxito à Bolsonaro e espera que os vínculos entre as nações sejam fortalecidos.

Rumbo a Brasil junto al presidente chileno @sebastianpinera para participar del acto de asunción al mando de @jairbolsonaro como presidente de una nación hermana, a quien deseamos el mayor de los éxitos!

Estoy seguro de que seguiremos fortaleciendo nuestros vínculos. pic.twitter.com/qoE4r1Kyr7 — Marito Abdo (@MaritoAbdo) January 1, 2019

13:51 – Apoiadores gritam contra a imprensa e expressam esperança em Bolsonaro



“Este momento é histórico, depois das decepções com os governos anteriores. É um divisor de águas. Antes, a gente vivia sem esperanças”, afirmou a VEJA Júnior Perotti, técnico em eletrônica de 38 anos, que desembarcou nesta terça-feira em Brasília, vindo de Fortaleza (CE)e se prepara para assistir a cerimônia da Praça dos Três Poderes.

Os apoiadores de Bolsonaro receberam aos gritos de “comunistas” e “vão falir” os jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas credenciados para a cobertura no local, bem em frente ao Palácio do Planalto. Alguns deles tentaram boicotar as entrevistas da imprensa com os bolsonaristas, mas acabavam ignorados pelos dois lados.

13:49 – Pompeo em Brasília

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, já está no Brasil para a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Em sua conta no Twitter, ele afirma que está ansioso para “testemunhar a transferência pacífica de poder em uma das democracias mais fortes da América Latina”.

Pompeo fica no Brasil até amanhã, quando se reúne com Bolsonaro e o futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para tratar sobre a situação da Venezuela, Nicarágua e de Cuba. Depois, ele segue para Colômbia.

Com Agência Brasil

Just arrived in #Brasilia for the @jairbolsonaro inauguration. Looking forward to witnessing the peaceful transfer of power in one of Latin America's strongest democracies. pic.twitter.com/sMuCtzsOql — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 1, 2019

13:34 – Tapete vermelho

Por aqui entrará o presidente para o discurso no Congresso Nacional pic.twitter.com/1Ys23jtk3R — Ana Clara Costa (@anaclaracosta) January 1, 2019

13:30 – O momento em que Bolsonaro se torna presidente

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não é ao receber a faixa presidencial de Michel Temer que Jair Bolsonaro se tornará presidente da República. A solenidade tem caráter simbólico. A posse efetiva acontecerá no Congresso Nacional, a quem cabe efetivar o resultado das urnas, quando ele e o vice-presidente eleito Hamilton Mourão executarem o juramento e assinarem o termo de posse.

13:12 – Discurso acessível

Como já tem sido praxe nos discursos recentes de Jair Bolsonaro, a cerimônia de transmissão do cargo no salão nobre do Palácio do Planalto contará com tradução simultânea em libras. Na plateia, cerca de trinta lugares foram reservados para pessoas surdas.

Por Gabriel Castro

13:04 – Os desafios de Bolsonaro

O governo que começa nesta terça-feira, 1º, sob o comando de Jair Bolsonaro tem como principal desafio viabilizar politicamente a agenda de reformas proposta pelo plano liberal de Paulo Guedes, o escolhido do presidente para um superministério da Economia – que abarcará as funções das atuais pastas da Fazenda, do Planejamento e da Indústria – e fiel depositário da boa vontade do mercado financeiro com o novo inquilino do Palácio do Planalto, de histórico estatista. Leia mais.

–

12:50 – Bolsonaro com medo de água fria

No blog Radar – A paranoia por segurança durante a posse é tão grande que, no Congresso, as pessoas são proibidas de circular com copo de água na mão. Como justificativa, os seguranças dizem que a medida é para evitar que ele seja atingido por um banho forçado.

12:35 – Aumenta público na Praça dos Três Poderes, em Brasília

Pessoas aguardam na Praça dos Três Poderes o início da cerimônia de posse de Jair Bolsonaro em Brasília – 01/01/2019 Pessoas aguardam na Praça dos Três Poderes o início da cerimônia de posse de Jair Bolsonaro em Brasília – 01/01/2019

12:30 – Datafolha: otimismo sobre Bolsonaro é menor para 1º mandato desde 1989



O índice de otimismo da população sobre o governo de Jair Bolsonaro (PSL) é o menor para um primeiro ano de mandato desde 1989, segundo levantamento realizado pelo instituto de pesquisa Datafolha, publicado nesta terça-feira pelo jornal Folha de S.Paulo.

12:27 – Polícia faz varredura no Plenário da Câmara



No Radar – Acaba de ser feita uma varredura nas galerias do plenário da Câmara dos Deputados, mais uma medida adotada para reforçar a segurança da posse. O local receberá a sessão solene do Congresso Nacional para a leitura dos termos de posse de Bolsonaro e do vice-presidente eleito Hamilton Mourão.

12:19 – A trajetória de Jair Messias Bolsonaro, o 38º presidente do Brasil



O 38º presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, nasceu no município de Glicério (SP), em 21 de março de 1955, filho de Percy Geraldo Bolsonaro e Olinda Bolsonaro, mas foi registrado Campinas (SP) e criado na cidade de Eldorado, a 243 quilômetros de São Paulo. Formou-se em 1977 na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ), e chegou à patente intermediária de capitão. Em 1988, foi para a reserva, após ter sido eleito vereador no Rio de Janeiro. O PSL, partido pelo qual se elegeu presidente, é o oitavo pelo qual ele passa. Saiba mais.

O Presidente eleito Jair Bolsonaro durante a cerimônia de diplomação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em Brasília – 10/12/2018 O Presidente eleito Jair Bolsonaro durante a cerimônia de diplomação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em Brasília – 10/12/2018

12:13 – O primeiro escalão

O futuro ministério de Jair Bolsonaro (PSL) tem generais, economistas, políticos, um ex-juiz e até um astronauta. Em comum, todos compartilham de opiniões similares às do futuro chefe. A composição do gabinete já frustrou uma expectativa que o próprio presidente eleito criou durante a campanha: ele prometia ter não mais que quinze ministérios, mas terá 22 pastas com esse status.

12:07 – Governadores tomam posse

Além de Bolsonaro e do vice-presidente eleito Hamilton Mourão, os 27 governadores eleitos em outubro também tomam posse neste dia 1º.

Em São Paulo, João Doria (PSDB) prometeu adotar a nova política, reforçou o alinhamento ao presidente eleito e demonstrou a disposição em aumentar a sua influência sobre o PSDB, afirmando que seu partido “não vai virar as cosas para o Brasil”. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) prometeu “libertar o estado da irresponsabilidade e da corrupção que marcaram as duas últimas décadas da política”. Em Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) tomou posse colocando como prioridade o combate à crise fiscal pela qual passa o estado, e definiu os dias atuais como “tempos difíceis em que reformas administrativas e fiscais precisarão ser levadas adiante”.

João Doria é empossado como governador de São Paulo pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Cauê Macris (PSDB) João Doria é empossado como governador de São Paulo pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Cauê Macris (PSDB)

11:47 – Emergência em Brasília

No Blog do Noblat – Nem o golpe de 64 pôs nas ruas de Brasília tantos militares e agentes de segurança quanto a posse do capitão marcada para logo mais. Na vida real desde o último fim de semana, Brasília vive uma espécie de Estado de Emergência sem que a medida tenha sido oficialmente decretada.

11:38 – Primeira fila

Funcionários do cerimonial fazem agora os últimos ajustes no salão nobre do Palácio do Planalto para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Na primeira fila, os lugares foram reservados para a futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e para os presidentes dos outros poderes. Em uma outra área, oito cadeiras foram destacadas para os governadores recém-empossados que irão a Brasília para assistir à cerimônia, entre eles os de São Paulo, João Doria (PSDB), e do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC).

Por Gabriel Castro

11:33 – Ao vivo do Congresso Nacional: a expectativa para a posse

11:28 – Esquema de segurança inédito

O esquema de segurança para a posse desta terça-feira é o maior já organizado para a transmissão do cargo de presidente da República. Mais de 10.000 agentes, incluindo Forças Armadas, polícias e setor inteligência, atuarão na posse. A parte ostensiva da segurança terá cerca de 4.600 homens do Exército, 200 da Marinha, 200 da Aeronáutica, 4.700 policiais militares, incluindo cavalaria e cães farejadores, e os 46 policiais federais que não sairão de perto de Bolsonaro. Outros 300 policiais civis do Distrito Federal e agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) estarão infiltrados em meio à multidão. No teto do Planalto, ficarão posicionados atiradores de elite.

11:19 – Cronograma

14h45 – Cortejo sai da Catedral Metropolitana de Brasília em direção ao Congresso Nacional

15h00 – Cerimônia de posse no Congresso

16h10 – Execução do hino, salva de tiros e revista de tropas na rampa do Congresso

16h25 – Cortejo do Congresso para o Palácio do Planalto

16h40 – Recebimento da faixa presidencial e pronunciamento oficial

17h00 – Cumprimentos de chefes de governo

17h30 – Cerimônia de nomeação de ministros

18h15 – Fotografia oficial

18h45 – Cortejo para o Itamaraty

19h00 – Recepção

11:10 – As etapas da posse

A posse do presidente eleito Jair Bolsonaro será uma cerimônia composta por diversos eventos e formalidades, com uma duração total prevista de cerca de seis horas. A primeira etapa é as 14h45, com um cortejo que partirá da Catedral Metropolitana de Brasília em direção ao Congresso Nacional. A última, das 19h às 21h, é uma recepção que o presidente e a futura primeira-dama Michelle Bolsonaro oferecerão a representantes de governos estrangeiros no Palácio do Itamaraty. Entenda as etapas da posse do novo presidente.