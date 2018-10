A cinco dias do primeiro turno das eleições de 2018, a disputa pelo governo de São Paulo tem nesta terça-feira 2, na TV Globo, seu último debate antes da votação. Participarão do encontro, mediado pelo jornalista César Tralli, sete candidatos: Márcio França (PSB), Paulo Skaf (MDB), João Doria (PSDB), Luiz Marinho (PT), Marcelo Candido (PDT), Professora Lisete (PSOL) e Rodrigo Tavares (PRTB). O debate paulista na Globo começa às 22h, após a novela Segundo Sol.

Líderes isolados nas pesquisas de intenção de voto desde o início da campanha, Skaf e Doria têm sido os alvos preferenciais dos adversários nos debates na TV. Apesar da folga de Paulo Skaf e João Doria na dianteira dos levantamentos eleitorais, os últimos números divulgados pelos institutos de pesquisa mostram um crescimento da candidatura do atual governador, França.

Acompanhe o debate na TV Globo:

20h55 – Doria engravatado

Para o debate de hoje, João Doria abriu mão de seu já tradicional veto ao uso de gravatas – ele dispensou o adereço nos encontros anteriores, em TV Bandeirantes, RedeTV!, Gazeta e Record. O tucano chegou aos estúdios da TV Globo em São Paulo ostentando uma gravata azul clara.

20h10 – O primeiro a chegar

O candidato do PRTB, Rodrigo Tavares, foi o primeiro a chegar aos estúdios da TV Globo em São Paulo para o debate desta noite. No encontro entre candidatos na RedeTV!, no início da campanha, Tavares protagonizou um momento constrangedor e “travou” diante das câmeras em meio a um embate com o petista Luiz Marinho. Ele classificou a própria gafe como “piripaque do Chaves”.

Depois de Rodrigo Tavares, chegaram à sede da emissora na capital paulista, nesta ordem, Marcelo Candido, Marinho, Márcio França, Professora Lisete, João Doria e Paulo Skaf.

20h05 – Os líderes Skaf e Doria na mira

O emedebista Paulo Skaf tem sido associado por adversários ao impopular presidente Michel Temer e a políticos do MDB envolvidos em esquemas de corrupção, como o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral; tucano João Doria é atacado por ter renunciado à Prefeitura de São Paulo após um ano e quatro meses no cargo para concorrer ao governo estadual, além de receber críticas pelos 24 anos de gestões do PSDB no estado.

20h02 – A ordem dos candidatos no estúdio

Os sete candidatos ao governo de São Paulo estarão dispostos na seguinte ordem no estúdio da TV Globo, da esquerda para a direita: Paulo Skaf (MDB), Professora Lisete (PSOL), João Doria (PSDB), Márcio França (PSB), Marcelo Candido (PDT), Rodrigo Tavares (PRTB) e Luiz Marinho (PT). O mediador do debate, César Tralli, ficará entre França e Candido.

20h01 – O formato do debate na Globo

O debate na TV Globo terá cinco blocos: no primeiro e no terceiro, os candidatos fazem perguntas entre si com temas livres; na segunda e na quarta partes, as questões terão temas específicos, que serão sorteados pelo mediador; o quinto e último bloco é reservado às considerações finais.

Os candidatos terão 30 segundos para fazer as perguntas, 1 minuto e 30 segundos para respondê-las e 1 minuto para réplica e tréplica.

20h00 – Como assistir aos debates estaduais

A TV Globo transmitirá nesta terça-feira os debates para os governos de 25 estados e do Distrito Federal. O encontro entre os concorrentes ao governo do Rio Grande do Sul será nesta quarta-feira, 3.

20h00 – Todas as pesquisas para presidente e governador

20h00 – A ordem de votação na urna eletrônica

Nos próximos dias 7 e 28 de outubro, os eleitores vão escolher o novo presidente do Brasil e os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal. Também serão escolhidos os 1.059 deputados estaduais das Assembleias Legislativas do país, os deputados federais que irão ocupar as 513 cadeiras da Câmara e dois terços dos 81 senadores, que ficarão os próximos oito anos no Congresso.

20h00 – A urna eletrônica e o caminho do voto

20h00 – Guia do voto: O que você precisa saber antes de ir às urnas

Relembre aqui data e horário da votação e saiba quais documentos levar, como justificar a ausência nas eleições e qual a diferença entre os votos nulo e branco.