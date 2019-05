Ao vivo: Estudantes e professores protestam contra cortes na educação

Estudantes e professores de universidades públicas e privadas voltam às ruas nesta quinta-feira, 30, para protestar contra o contingenciametno de recursos no orçamento da educação promovidos pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a União Nacional dos Estudantes (UNE), à frente da organização, estão programados 150 atos em todas as unidades da federação e no exterior. O objetivo é reunir um número ainda maior de pessoas do que os milhares que se manifestaram no último dia 15 de maio e também dar uma resposta à manifestação a favor de Bolsonaro no domingo 26. O governo alega que os contigenciamentos, de cerca de 30% na verba discricionária das universidades (em torno de 3,5% do total), são reflexo da crise fiscal da União, que deve ter novo déficit em 2019.

Acompanhe ao vivo os protestos contra os cortes na educação:

15h02 – Manhã teve protestos em 60 cidades, diz UNE

A União Nacional dos Estudantes (UNE) informou que atos ocorreram em 60 cidades na manhã desta quinta-feira. Segundo a entidade, 50.000 pessoas protestaram em Salvador e 30.000 no Distrito Federal. Municípios menores, como Araraquara (SP), Iguatu (CE) e Luiziânia (GO) também tiveram atos, segundo a entidade. A UNE aguarda as grandes mobilizações no período da tarde e noite em São Paulo, no Largo da Batata, e no Rio de Janeiro, na Cinelândia.

14h52 – Veja galeria com fotos dos protestos pelo Brasil

zoom_out_map 1 /7 Professores e estudantes erguem cartazes durante protesto realizado no centro de Salvador (BA) - 30/05/2019 (Romildo de Jesus/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 2 /7 Salvador registra atos contra o corte de verba nas universidades - 30/05/2019 (Romildo de Jesus/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 3 /7 Estudantes protestam contra cortes de verbas nas universidades em Brasília (DF) - 30/05/2019 (Evaristo Sá/AFP)

zoom_out_map 4 /7 Estudantes protestam contra cortes de verbas nas universidades em Brasília (DF) - 30/05/2019 (Evaristo Sá/AFP)

zoom_out_map 5 /7 Estudantes são vistos com correntes durante protesto contra cortes de verbas nas universidades em Brasília (DF) - 30/05/2019 (Evaristo Sá/AFP)

zoom_out_map 6 /7 Manifestação contra a reforma da previdência e os cortes na educação na Esplanada dos Ministérios, setor central de Brasília. - 30/05/2019 (Claudio Reis/FramePhoto/Folhapress)

zoom_out_map 7/7 Manifestantes ateiam fogo a um boneco representando o presidente Jair Bolsonaro durante protesto contra bloqueios nas verbas da Educação em Brasília - 30/05/2019 (Pedro Ladeira/Folhapress)

14h43 – Protesto em Belém inclui petroleiros e portuários

Em Belém, a manifestação contra os cortes na educação teve também a participação de petroleiros e de trabalhadores do setor portuário. Além de protestarem contra o contingenciamento anunciado pelo Ministério da Educação, os participantes do ato criticam a reforma da Previdência e a privatização de empresas públicas, como a Eletrobras e as companhias Docas.

Os manifestantes interditaram uma via de acesso ao terminal portuário de Miramar. Segundo a administradora do terminal, a Companhia Docas do Pará (CDP), a interdição de um trecho da Rodovia Salgado Filho, que dá acesso ao porto, não chegou a afetar a movimentação de cargas no terminal. A Polícia Militar não divulgou o número de manifestantes, mas informou que o ato foi pacífico e que o tráfego de veículos já foi normalizado.

(com Agência Brasil)

14h33 – Fogo em boneco de Bolsonaro

Em frente ao prédio do MEC, em Brasília, manifestantes atearam fogo em um boneco do presidente Jair Bolsonaro vestido com a camisa da seleção brasileira.

14h32 – Mascarados presos em Brasília

Em Brasília, segundo a Polícia Militar, cerca de 1.500 pessoas fazem parte do protesto que seguiu pela Esplanada dos Ministérios até o Ministério da Educação e o Congresso. O grupo é formado por estudantes, professores e profissionais ligados a sindicatos de trabalhadores, que levam faixas e cartazes pedindo a liberação dos recursos do orçamento para a Educação e a valorização do ensino público.

No início do ato, que começou por volta das 10h no Museu Nacional, duas pessoas foram presas pela polícia por estarem mascaradas.

Ao meio-dia, os manifestantes usaram todas as faixas da pista para irem até o Congresso. Por falta de autorização, o carro de som onde estudantes e professores discursavam não pôde acompanhar a marcha.

Entre os participantes do movimento também havia grupos manifestando contra a reforma da Previdência e trabalhadores da área ambiental.

(com Estadão Conteúdo e Agência Brasil)

14h15 – Guerra de hashtags

No Twitter, o #30MpelaEducacao, impulsionada por apoiadores dos protestos, liderava os trending topics mundiais do Twitter no início da tarde. Quem se opõe aos protestos emplacou o #Dia30EuVouTrabalhar, que estava em terceiro lugar.

14h01 – Abraham Weintraub diz que professores estão coagindo alunos por protesto

Em mensagem divulgada pelo Twitter, titular pediu que sejam encaminhadas à pasta denúncias de coação de estudantes para participar dos protestos.

13h56 – Em dia de protestos, Força Nacional faz segurança do MEC

Autorizados pelo ministro Sergio Moro, agentes vão atuar “nas ações de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”.

13h55 – Universitários bloquearam acesso à UFMA

Um grupo de universitários bloqueou o acesso ao campus da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em São Luís, entre as 6h30 e as 9h30. Apenas funcionários do Instituto Médico-Legal (IML) e participantes de um evento acadêmico e de um concurso público cuja prova está sendo aplicada no local conseguiam passar pelo bloqueio.

Em nota, a reitoria da UFMA diz que apoia as manifestações, classificando-as como “um marco histórico fundamental para que se reveja essa decisão e se compreenda que a educação é um investimento no futuro do país e a possibilidade de desenvolvimento social, cultural, tecnológico e humano”. A reitoria sugere que nenhuma atividade acadêmica que inviabilize a participação dos estudantes, técnicos-administrativos e docentes da instituição seja realizada durante o dia.

Outro ato em São Luís está marcado para as 15h, com concentração na Praça Deodoro, no Centro.

(com Agência Brasil)

13h54 – Ato no Centro de Salvador

Em Salvador, a manifestação começou pouco antes das 9h, com centenas de pessoas caminhando pelas ruas da região central. Uma hora depois, estudantes e trabalhadores da educação já ocupavam parte da Avenida Sete de Setembro, por onde seguiram até a Praça Castro Alves, a cerca de 2 quilômetros de distância.

Segundo informe divulgado às 12h30 pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o protesto deixou o trânsito lento em toda a região central da cidade.

(com Agência Brasil)