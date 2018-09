Os candidatos à Presidência da República fazem neste domingo o terceiro debate da corrida ao Palácio do Planalto, organizado pela TV Gazeta, o jornal O Estado de S. Paulo e as rádios Eldorado e Jovem Pan. O novo encontro entre presidenciáveis será nos estúdios da Gazeta, em São Paulo, e terá transmissão a partir das 18h.

O debate deste domingo é o primeiro depois do início da propaganda eleitoral na TV, no dia 31 de agosto, e do atentado ao líder das pesquisas de intenção de voto, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), esfaqueado durante uma agenda de campanha em Juiz de Fora (MG) na última quinta-feira, 6. Os programas anteriores foram transmitidos pela TV Bandeirantes e a Rede TV!.

Acompanhe ao vivo o terceiro debate entre os candidatos à Presidência: