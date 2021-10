AO VIVO: CPI da Pandemia vota relatório final de Renan Calheiros

Atualizado em 26 out 2021, 12h12 - Publicado em 26 out 2021, 10h31

A CPI da Pandemia no Senado vota nesta terça-feira, 26, o relatório final da comissão. O texto do relator Renan Calheiros, que pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por nove crimes, ganhou novos investigados em sua versão final. O relatório teve a inclusão de mais dez nomes. Já durante a sessão, Renan aceitou o acréscimo de mais dois indiciados: o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o ex-secretário estadual da Saúde, Marcellus Campêlo. Com isso, o total de alvos passou de 66 para 78 pessoas, além de duas empresas.