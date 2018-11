Eleito presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) faz nesta semana a sua primeira viagem a Brasília desde que se saiu vitorioso no segundo turno do pleito presidencial. O segundo da agenda do presidente eleito prevê encontros com autoridades e reuniões com a sua equipe de transição. No final do dia, a audiência mais esperada: Bolsonaro se encontra com o presidente Michel Temer (MDB) e deve tratar de uma possível reforma da Previdência ainda em 2018.

Acompanhe a transição para o governo de Jair Bolsonaro em Brasília:

09:05

A Força Aérea Brasileira registrou, em suas redes sociais, imagens do encontro do presidente eleito Jair Bolsonaro com o Comando da Aeronáutica. Ele está acompanhado dos generais Hamilton Mourão (PRTB), vice-presidente eleito, e Augusto Heleno, provável ministro da Defesa ou do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), além de um dos seus filhos, o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ)

O Presidente eleito participa de um café da manhã com Oficiais-Generais do Alto-Comando da Aeronáutica agora.

📸 Ten Nara.#Brasil 🇧🇷 #Dimensão22 #FAB pic.twitter.com/9JBaQMQOnw — Força Aérea Brasileira (@portalfab) November 7, 2018

08:41 – Paulo Guedes reúne equipe econômica

Indicado como futuro ministro da Economia, Paulo Guedes reúne seus assessores a partir das 9h, na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), prédio público reservado para sediar o gabinete de transição. Na pauta, as primeiras informações recebidas do atual governo. O Ministério da Economia será criado por Jair Bolsonaro, a partir da fusão das pastas da Fazenda, do Planejamento e da Indústria.

08:10 – Café na Aeronáutica

Na manhã desta quarta-feira, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) se encontra para um café da manhã com o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Nivaldo Rossato. Ontem, Bolsonaro já adiantou a possibilidade de rever um anúncio importante feito para a área militar: ao invés da pasta da Defesa, como havia sido definido, o general da reserva Augusto Heleno pode ser ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), abrindo espaço para que um outro nome pleiteie o ministério, responsável pelas Forças Armadas.

Na sequência do café, devem receber visitas do presidente eleito os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha. À tarde, ele se reúne com a equipe de transição e, depois, Bolsonaro se encontra com o presidente Michel Temer (MDB).