AO VIVO: Barroso toma posse como presidente do STF; acompanhe

O ministro Luís Roberto Barroso tomou posse nesta quinta-feira, 28, como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado assumiu o comando da Corte em sessão solene, com a presença de autoridades do Congresso e do governo, como o presidente Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o do Senado, Rodrigo Pacheco. Com cirurgia no quadril marcada para sexta, Lula usou máscara de proteção durante a solenidade.

Barroso, como mostrou a coluna Radar na edição de VEJA, apresentará, no seu discurso, alguns pilares da nova gestão: “Segurança jurídica, estabilidade democrática, desenvolvimento e proteção de direitos humanos”. São metas do ministro dar mais celeridade à Justiça, melhorar a comunicação da Corte com a sociedade e o Parlamento, além de abrir canais com entidades empresariais, de trabalhadores e movimentos sociais.

O ministro Edson Fachin tomará posse como vice-presidente da Corte e terá a missão de dividir com Barroso os plantões do Supremo.

