Neste sábado, 4, serão lançados oficialmente por seus partidos quatro candidatos à Presidência da República: o senador Alvaro Dias (Podemos-PR), o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ex-ministra e ex-senadora Marina Silva (Rede).

VEJA acompanha as convenções partidárias dos presidenciáveis em São Paulo, Brasília e Curitiba e também os encontros regionais do PSB paulista, que oficializará o governador Márcio França na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, e o do PP no Rio Grande do Sul, onde o partido definirá sobre o rumo da candidatura do deputado Luiz Carlos Heinze ao governo estadual.

A decisão do PP gaúcho, que tem como adversário local o candidato Eduardo Leite, do PSDB, tem impacto no cenário nacional e deve ser por uma composição com os tucanos, uma vez que a senadora Ana Amélia (PP-RS) já foi confirmada como candidata a vice-presidente na chapa de Alckmin.

Acompanhe a cobertura ao vivo: