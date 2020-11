AO VIVO: Acompanhe o debate com candidatos a prefeito de São Paulo

VEJA realiza nesta sexta-feira, 6, um debate com seis candidatos a prefeito de São Paulo. Arthur do Val (Patriota), Bruno Covas (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Jilmar Tatto (PT), Joice Hasselmann (PSL) e Márcio França (PSB) participam do programa que faz parte do projeto VEJA e Vote.

Haverá quatro blocos: dois deles com perguntas de um concorrente para outro, um com questionamentos de alunos da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), de São Paulo, sobre os temas educação, saúde, mobilidade, ação social, conservação urbana e orçamento, e o último para considerações finais.

O debate está sendo exibido ao vivo no YouTube e nas redes sociais de VEJA. A gravação continuará disponível nesses canais após a transmissão.

Acompanhe aqui como está sendo o debate.

PRIMEIRO BLOCO

Joice Hasselmann (PSL) pergunta para Bruno Covas (PSDB) .

A candidata diz que PT e PSDB aumentaram absurdamente o IPTU e pergunta o que o candidato pretende fazer sobre o tema. Covas responde que metade dos contibuintes do imposto ou são isentos ou pagam uma alíquota menor. Diz que uma eventual redução de IPTU retiraria dos pobres para dar aos ricos. Segundo ele, é do IPTU que sai dinheiro para a saúde, educação e moradia. Afirma ainda que paga mais imposto quem tem moradias melhores, em bairros mais bem localizados. Joice diz que dá para reduzir o IPTU, combatendo as “máfias”, como a do transpote coletivo, que presta um serviço ruim. Covas diz que a deputada federal tem apenas um ano e meio de mandato e não conhece bem a vida pública.

Bruno Covas pergunta para Jilmar Tatto (PT)

O candidato pergunta o que Tatto acha da política do governo federal a respeito da Amazônia. Tatto critica Bolsonaro por tudo o que não tem feito na questão ambiental, mas ressalta que a prefeitura poderia dar o exemplo, fazendo uma cidade mais permeável, plantando árvores da mata atlântica. Também defende mudanças na política de resíduos sólidos, principalmente na ampliação da coleta seletiva e na retirada dos atravessadores desse tipo de serviço. Covas rebate dizendo que Tatto quer fazer a velha política do PSDB x PT e afirma que vai ampliar a certificação dos produtos amazônicos, que hoje inclui apenas à madeira e que vai colocar produtos amazônicos na merenda escolar. Tatto afirma que, enquanto prefeito, Covas não fez nada disso e diz que ele, quando era secretário de Abastecimento na gestão Marta Suplicy, colocou produtos orgânicos de verdade na merenda escolar. Diz, ainda, que o governo FHC também aumentou o desmaamento.

Tatto pergunta para Guilherme Boulos (PSOL)

O petista afirma que a política do PSDB – do governador João Doria e do prefeito Bruno Covas – e de Celso Russomano (Republicanos) e do presidente Jair Bolsonaro é uma política desmonte do estado e do aumento do desemprego e pergunta qual é a proposta de Boulos para a questão do emprego. Boulos diz que a cidade não quer repetir a tragédia do “Bolsodoria” e que a prefeitura é muito grande para ser um “puxadinho” do Planalto, como quer Russomanno, ou um “puxadinho” do Bandeirantes, como quer Covas. Diz que a sua primeira medida vai ser criar o Renda Solidária, programa que pagará de 200 a 400 reais por mês e irá atender até um milhão de famílias. Tatto afirma que vai promover a economia solidária e mudar o padrão de compras da prefeitura, priorizando a contratatação de cooperativas nas subprefeituras. Boulos completa dizendo que também vai criar frentes de trabalho, para combater o desemprego e melhorar a zeladoria da cidade.

Boulos pergunta para Márcio França (PSB)

Boulos afirma que França despejou “centenas de famílias’, não por ordem judicial, mas por iniciativa do próprio estado quando era governador. França rebate e diz que certamente não foi ele quem despejou, que foi a Justiça quem mandou e que o governo teve de cumprir. Diz que uma diferença clara entre o seu posicionamento e o de Boulos é respeitar a Justiça. Afirma que que sua gestão no governo foi a que mais entregou casas. Diz ainda que vai entregar lotes urbanizados e um cartão para as pessoas comprarem o material de construção. Boulos questiona e afirma que os despejos foram iniciativas do próprio estado. França insiste que não foi o estado quem tomou a iniciativa.

França pergunta para Arthur do Val

França diz que os comerciantes estão passando por dificuldades por causa da pandemia, afirma que vai criar uma linha de financiamento para o setor e questiona se Arthur do Val tem alguma proposta paraisso. Arthur afirma discordar da política de subsídios, porque alguém vai ter que pagar por isso. França explica que a ideia é ajudar os comerciantes porque a prefeitura obrigou todo mundo a fechar as portas. Arthur diz que em São Paulo ninguém quer ajuda ou migalhas de ninguém e que o paulistano só precisa de liberdade para empreender.

Arthur do Val pergunta para Joice Hasselmann

Arthur questiona se Joice, como fez Covas em março de 2019, vai deixar São Paulo em viagem de férias durante a época das enchentes na cidade. Joice diz que nunca deixou de trabalhar, mesmo quando liderava um governo esquizofrênico, se referindo ao governo Jair Bolsonaro, de quem foi líder no Congresso. Afirma que onze pessoas morreram enquanto Covas viajava pela Europa. Diz que São Paulo está um caos na gestão do tucano. Arthur critica gasto da prefeitura com obras no Vale do Anhangabaú e faz outras críticas a Covas. Joice diz que concorda com Arthur nas críticas que fez ao prefeito.

SEGUNDO BLOCO

(perguntas dos estudantes da ESPM)

Pergunta para Jilmar Tatto: Como o senhor pretende tratar os aplicativos de transporte na cidade?

Tatto diz que vai ampliar os serviços. Lembra que foi na sua gestão como secretário que foram feitos os aplicativos que informam itinerários e horários de ônibus, o dos estacionamentos rotativos e o dos táxis, além de ter promovido a regulamentação dos aplicativos privados. Diz, também, que vai criar um aplicativo da prefeitura para entregadores para livrá-los do que considera exploralão da iniciativa privada.

Arthur do Val afirma que o eleitor não deve “cair no papo” de que um burocrata, como um secretário, vai ensinar as pessoas a trabalharem. Diz que a intervenção do estado nesse tipo de serviço vai ser malsucedida e que o paulistano é quem vai pagar por isso.

Tatto rebate e diz que a intervenção da prefeitura e a criação de aplicativos públicos é necessária e ajuda a população e os trabalhadores. Afirma que Arthur nasceu em “berço de ouro” e não usa um serviço público.

Pergunta para Arthur do Val: Qual será a sua política para imóveis abandonados e ociosos na cidade?

Critica o excesso de imóveis tombados na cidade, que dificultam as políticas de conservação. Afirma que vai flexibilizar essas leis de tombamento e cita exemplo de Barcelona, que conseguiu revitalizar a cidade sem intervenção do poder público.

Boulos diz que o problema é que a lei no Brasil não é cumprida quando é para favorecer os mais pobres e cita o Estatuto da Cidade, que define que imóveis devem ter função social. Afirma que vai implantar a lei e destinar imóveis nessa situação para uso social.

Arthur cita a situação na praça da Sé e no Vale do Anhangabaú diz que se a cidade está abandonada desse jeito é por culpa do excesso de intervenção de órgãos públicos. Defende papel maior para a inicativa privada.