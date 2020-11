AO VIVO: acompanhe a apuração das eleições 2020 pelo Brasil

Cerca de 147,9 milhões de eleitores escolhem neste domingo, 15, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 5.567 municípios em todo o país, na maior eleição municipal já realizada na história do Brasil, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mais de meio milhão de candidatos (556.033) disputam os votos do eleitorado. Além de Brasília, que não tem prefeito, só não haverá disputa em Macapá, capital do Amapá, onde a votação foi adiada por causa dos problemas no fornecimento de energia elétrica que afetam a cidade.

19h00 – Colunistas de VEJA analisam ao vivo números da apuração

18h52 – Bruno Reis lidera em Salvador

Com pouco mais de um terço das urnas apuradas em Salvador, 34,6%, o atual vice-prefeito, Bruno Reis (DEM), recebeu 63,54% dos votos e mantém o favoritismo apontado pelas pesquisas para ser eleito em primeiro turno. Reis é seguido por Major Denice (PT, 18,75%), Cezar Leite (PRTB, 5,15%), Pastor Sargento Isidório (Avante, 5,06%), Olívia (PCdoB, 4,86%), Hilton Coelho (PSOL, 1,54%), Bacelar (Podemos, 0,92%), Celsinho Cotrim (PROS, 0,14%) e Rodrigo Pereira (PCO, 0,05%).

18h45 – Internet do TSE instável

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem sofrido com problemas na internet na noite deste domingo. A instabilidade tem retardado a transmissão dos resultados eleitorais para o portal em que o público acompanha os votos já computados. Segundo o TSE, não há nenhum problema com a apuração das urnas nem com a totalização das votações.

18h14 – Pesquisa indica esquerda morrendo abraçada no Rio

A pesquisa boca de urna do Ibope, divulgada pela TV Globo, aponta que a esquerda vai ficar fora do segundo turno na cidade do Rio de Janeiro. Mas, se tivessem se unido, talvez o resultado pudesse ser diferente. Somados os votos válidos de Benedita da Silva (PT), Martha Rocha (PDT) e Renata Souza (PSOL), a esquerda teria 29%, enquanto que o atual prefeito Marcelo Crivella apareceu no levantamento com 20%. É ele quem, segundo o Ibope, deve ir para o segundo turno com o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), que apareceu na pesquisa com 39%. Esse era o cenário da preferência do candidato do DEM, que queria enfrentar Crivella e não Benedita ou Martha Rocha.

Nas duas úlltimas eleições municipais, o PSOL foi para o segundo turno com a candidatura de Marcelo Freixo. O deputado federal desistiu de disputar a prefeitura este ano alegando, justamente, uma desunião da esquerda.

18h07 – Candidatos de PSOL e Patriota na frente em Belém

A eleição em Belém tem 61,9% das urnas apuradas até agora e a disputa mostra, até aqui, um segundo turno entre Edmilson Rodrigues (PSOL), com 33,79% dos votos, e Delegado Federal Eguchi (Patriota), com 23,91%. Candidato apoiado pelo governador do estado, Hélder Barbalho (MDB), Priante (MDB) segue os líderes, com 16,73% dos votos apurados.

Vêm em seguida Thiago Araújo (Cidadania, 8,07%), Cássio Andrade (PSB, 7,09%), Vavá Martins (Republicanos, 6,56%), Gustavo Sefer (PSD, 3,11%), Guilherme Lessa (PTC, 0,32%), Mário Couto (PRTB, 0,17%), Cléber Rabelo (PSTU, 0,14%), Dr. Jerônimo (PMB, 0,1%) e Jair Lopes (PCO, 0,02%).

18h04 – Coluna Maquiavel: Tatto terá o pior desempenho da história do PT na cidade de São Paulo

Se os dados apontados na pesquisa de boca-de-urna do Ibope em São Paulo forem confirmados pelas urnas, Jilmar Tatto terá tido o pior desempenho de um candidato do PT desde a redemocratização do país.

17h57 – Radar: veja o desmoronamento de Russomanno em números

As projeções de boca de urna divulgadas pelo Ibope apontam que nem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) impediu o desmoronamento de Celso Russomano (Republicanos). Caso os resultados se confirmem nas urnas, Russomanno perdeu cerca de 1,8 milhão de votos num intervalo de sete semanas.

17h51 – Radar: Líder de ataque hacker ao TSE é de Portugal

17h41 – Loureiro lidera em Florianópolis

Com 77% das seções apuradas em Florianópolis, o atual prefeito, Gean Loureiro (DEM), lidera com 54,09% dos votos e desponta como favorito à reeleição. Em seguida vêm Professor Elson (PSOL, 18,09%), Pedrão (PL, 13,97%), Angela Amin (PP, 7,2%), Alexander Brasil (PRTB, 2,95%), Orlando (Novo, 2,52%), Dr. Ricardo (Solidariedade, 0,5%), Hélio Bairros (Patriota, 0,47%), Gabriela Santetti (PSTU, 0,16%), e Jair Fernandes (PCO, 0,04%).

17h28 – Petistas criticam Lula, que responsabilizou Tatto por candidatura petista

Repercutiu mal a declaração do ex-presidente Lula neste domingo, 15, que responsabilizou o petista Jilmar Tatto pela decisão de manter sua candidatura a prefeito de São Paulo em detrimento de um apoio partido a Guilherme Boulos, do PSOL. Houve crítica em grupos de WhatsApp da campanha e de petistas.

17h22 – Recife: boca de urna mostra segundo turno entre os primos João Campos e Marília Arraes

Pesquisa de boca de urna conduzida pelo Ibope aponta para um segundo turno na disputa pela prefeitura do Recife entre os deputados federais João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT). Se confirmado o resultado, a escolha se dará entre dois candidatos do mesmo clã familiar: ele é bisneto e ela é neta do ex-governador Miguel Arraes. Campos lidera com 35%, mas a projeção aponta crescimento expressivo de Marília em comparação com as últimas pesquisas, com a petista alcançando 30% dos votos. Os candidatos identificados à direita ficaram bem atrás no levantamento. O ex-ministro Mendonça Filho (DEM) pontuou 19%, enquanto a Delegada Patrícia (Podemos), apadrinhada pelo presidente Jair Bolsonaro, computou 12%. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

17h13 – Boca de urna no Rio de Janeiro aponta para segundo turno entre Paes e Crivella

A pesquisa boca de urna feita pelo Ibope no Rio de Janeiro aponta que o segundo turno deve ser entre o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) e o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos). Paes aparece no levantamento com 39% e Crivella, com 20%. Em seguida vêm Benedita da Silva (PT), com 14%, Martha Rocha (PDT), com 11%, Luiz Lima (PSL), com 6%, e Renata Souza (PSOL), 4%.

Paulo Messina (MDB), Bandeira de Mello (Rede), Clarissa Garotinho (Pros), Fred Luz (Novo), Glória Heloiza (PSC), Cyro Garcia (PSTU), Suêd Haidar (PMB) e Henrique Simonard (PCO) somaram, juntos, 6%. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.

17h12 – Entre Covas e Boulos, Arthur do Val não escolhe nenhum

Em conversa com VEJA, Arthur do Val (Patriota), que aparece fora do segundo turno de acordo com a pesquisa boca de urna do Ibope, declarou que vai ficar neutro se as urnas confirmarem a disputa entre Bruno Covas e Guilherme Boulos: “Nenhum dos dois merece meu apoio ou de qualquer um dos meus seguidores. São dois lados da mesma moeda”, diz do Val.

17h08 – Boca de urna em São Paulo mostra Covas e Boulos no segundo turno

Boca de urna do Ibope aponta para segundo turno em São Paulo. O prefeito Bruno Covas (PSDB) aparece com 33% e o líder sem-teto Guilherme Boulos (PSOL), com 25%. O deputado federal Celso Russomanno (Republicanos), o ex-secretário Jilmar Tatto (PT) e o deputado estadual Arthur do Val (Patriota) têm 8%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa boca de urna do Ibope traz algumas mudanças em relação à pesquisa divulgada ontem – Guilherme Boulos estava empatado na margem de erro com França e Russomanno. Segundo o levantamento deste sábado, Boulos se desprendeu dos adversários e se consolidou em segundo, enquanto Russomanno derreteu ainda mais, empatando com do Val e Tatto.

17h00 – Termina a votação na maior parte do país

17h00 – Radar: TSE suspeita que dados vazados hoje são de ataque virtual antigo

O TSE suspeita de que os tais dados vazados ao longo do dia foram surrupiados do tribunal durante um ataque antigo. Nele, os hackers tiveram acesso a informações da burocracia da corte, sem qualquer interesse público, tais como lotação e frequência dos servidores, agendamentos de férias e licenças médicas.

15h27 – Rede do TSE foi alvo de tentativa de ataque, afirma Barroso

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Eduardo Barroso, afirmou que houve uma tentativa de ataque à rede da Corte durante a eleição deste domingo. Segundo ele, a ação foi neutralizada e não provocou nenhum tipo de dano.

Acompanhe ao vivo a coletiva de imprensa do presidente do @TSEjusbr, ministro @LRobertoBarroso, sobre o 1° turno das #Eleicoes2020 https://t.co/PMGFHwShhB — TSE (@TSEjusbr) November 15, 2020

07h00 – Na reta final, partidos de centro lideram em sete das dez maiores capitais

Pesquisas divulgadas pelo Ibope neste sábado, 14, mostram que os partidos de centro, que se colocam longe do bolsonarismo e do petismo que polarizaram a eleição de 2018, são os principais favoritos na maioria das dez capitais mais populosas do país. O DEM desponta como a principal força, com candidatos liderando em três das dez cidades: Rio de Janeiro (Eduardo Paes), Salvador (Bruno Reis) e Curitiba (Rafael Greca). A esquerda aparece à frente em três capitais: Fortaleza, Recife e Belém.