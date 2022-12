‘Povo reconquistou o direito de viver em democracia’, diz Lula no TSE

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin foram diplomados nesta segunda-feira, 12, em seus respectivos cargos, em cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O ato solene, com cerca de 300 convidados e um forte esquema de segurança, marcou o fim de todo o processo eleitoral. O diploma que atesta terem sido Lula e Alckmin eleitos pelo voto popular é assinado pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes.

“Quero que vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente. É um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia neste país. Vocês ganharam esse diploma”, discursou o petista.

Em outro momento, Lula se emocionou e chegou a chorar. “Eu quero pedir desculpas a vocês pela emoção. Porque quem passou pelo que eu passei nesses últimos anos, estar aqui agora é a certeza de que Deus existe.”

O presidente eleito também afirmou que poucas vezes a democracia esteve tão ameaçada quanto nas últimas eleições, e elogiou o trabalho das instituições no processo eleitoral. “Quero destacar a coragem do STF e do TSE, que enfrentaram toda a sorte de ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular.”

Diplomação

Segundo o Código Eleitoral, devem constar no certificado o nome do candidato, a sigla pela qual foi eleito e o cargo. A expedição do documento é uma formalidade que condiciona a posse no cargo. Ou seja, de posse do diploma Lula e Alckmin estão aptos a assumir a partir de 1° de janeiro.

Na prática, o diploma é um atestado dado pelo TSE de que as eleições foram regulares. Isso porque o documento somente pode ser emitido após o cumprimento de diversas exigências, como a aprovação das contas de campanha, a finalização de todas as etapas de auditoria eleitoral e a análise inicial de recursos contra o resultado do pleito.

(Com Agência Brasil)