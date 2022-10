Ao lado de Lula, governador afastado de AL diz que não deve nada à Justiça

Atualizado em 13 out 2022, 22h50 - Publicado em 13 out 2022, 22h44

Atualizado em 13 out 2022, 22h50 - Publicado em 13 out 2022, 22h44

Paulo Dantas, governador afastado de Alagoas e candidato à reeleição pelo MDB, afirmou que não deve nada à Justiça e que é um político ficha limpa. Ele deu a declaração nesta quinta-feira, 13, durante comício em Maceió, com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência pelo PT.

“Tentam agora no segundo turno, de maneira autoritária, mesquinha e perversa, montar uma grande armação contra a minha pessoa, mas eu quero dizer ao alagoano e alagoana, fui prefeito por duas vezes, deputado estadual, líder do governo de Renan Filho e e estou há cinco meses no governo de Alagoas. Sou ficha limpa e não devo nada à Justiça. Rodrigo Cunha, Arthur Lira, vocês não são soberanos. Quem vai escolher o governador de Alagoas é o povo de Alagoas”, disse Paulo Dantas, sem citar o processo ou apresentar provas.

A Corte Especial do STJ (Superior Tribunal de Justiça), formada pelos 15 ministros mais antigos do tribunal, decidiu manter o afastamento do governador de Alagoas. A medida havia sido determinada pela relatora do processo, ministra Laurita Vaz, que recebeu uma série de críticas por ter afastado um governador que tenta a reeleição e lidera as pesquisas de intenção de voto neste segundo turno.

Paulo Dantas é suspeito de ter comandado um esquema que desviou cerca de 54 milhões de reais por meio da contratação de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa alagoana. Segundo as apurações, foram contratados mais de 90 funcionários fantasmas, com altos salários. Essas pessoas, em geral muito humildes, emprestavam seus nomes em troca de pequenos pagamentos mensais. Quase todo o salário ficava com os políticos, segundo a investigação da PF. A suspeita é que parte dos valores sacados pelos funcionários tenha sido usada para pagar despesas pessoais de Dantas, como a aquisição de imóveis de luxo.

Depois da decisão, Paulo Dantas divulgou nota na qual disse respeitar a decisão da Justiça, mas discordar da condução do processo: “Só peço que o meu direito de defesa seja preservado, porque somente após isso tudo será esclarecido. Estou confiante nos recursos que meus advogados irão impetrar. Com isso, serei reeleito governador de estado para trabalhar pelo povo alagoano”.

No comício desta quinta, Lula defendeu o governador afastado. “Tinha pessoas que falavam ‘Lula, não vai lá não, porque tem um candidato que foi condenado’. Quero dizer para vocês: eu jamais deixarei um companheiro no meio do caminho”, afirmou o petista.

