Ao lado de Haddad, Marina Silva se lança em nova empreitada eleitoral

A ex-ministra Marina Silva (Rede), que disputou três vezes a presidência da República, lançou neste sábado, 2, sua pré-candidatura a deputada federal por São Paulo. Ao lado dela, além de parlamentares, esteve o também ex-ministro Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao governo estadual. Marina chegou a ser considerada uma possível vice para o petista, que lidera as pesquisas.

“No Brasil há uma guerra em que a todo momento tem míssil sendo lançado em cima do MEC, outro em cima do Ministério da Saúde, outro em cima do Vale do Javari, tirando a vida do Dom, a vida do Bruno e de tantos que tombaram nessa luta”, disse ela no evento, em crítica ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

A nova empreitada de Marina foi anunciada junto com a de sua xará e companheiro de partido Marina Helou, pré-candidata a deputada estadual. No âmbito nacional, há um esforço para reaproximar a ex-ministra e Lula. A líder da Rede, sabe-se, carrega um forte trauma da eleição de 2014, quando a campanha de Dilma Rousseff a colocou como alvo número um no primeiro turno e conseguiu tirá-la do segundo.