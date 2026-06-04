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Durante a Marcha para Jesus, o AGU Jorge Messias comentou sobre a polarização política com a frase “até Judas compartilhou a mesa com Jesus”, enquanto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez críticas ao governo. A interação entre os dois, que estavam no mesmo trio, mas em lados opostos, revelou a tensão política no evento religioso.

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O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou durante a Marcha para Jesus, evento evangélico realizado na zona norte de São Paulo, nesta quinta-feira, 4, que “até Judas compartilhou a mesa com Jesus” ao ser questionado sobre a polarização atual da política brasileira. Próximo de Messias estava o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que recentemente foi chamado de “traidor” pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) depois de se encontrar com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e pedir classificação de facções criminosas brasileiras como “terroristas”. Posteriormente, o governo americano anunciou tarifas contra o Brasil, que o governo também atribui à articulação de Flávio e seu irmão, Eduardo Bolsonaro, que vive nos EUA.

“A mesa de Jesus é para judeus e gentios. É para Pedro, é para Thiago, é para Judas. Até Judas estava compartilhando a mesa de Jesus. Jesus não fez segmentação na sua mesa. Estamos aqui com único propósito: louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo“, disse Messias. No mesmo trio elétrico estava Flávio Bolsonaro. Durante o evento, o advogado-geral da União e o parlamentar ficaram de lados opostos.

Durante o evento, Messias colocou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para falar ao celular com o apóstolo Estevam Hernandes, da igreja Renascer em Cristo, criador e organizador da marcha. O petista disse que estava muito feliz, lembrou que ele foi ele quem sancionou a lei que institucionalizou a Marcha para Jesus e explicou por que não vai ao evento.

“Eu não participo de nada religioso em ano de eleição porque eu não quero passar a ideia de que estou tentando tirar proveito político de uma coisa sagrada”, disse. O apóstolo apenas respondeu “perfeito, perfeito”, antes de se saudarem novamente e se despedirem.

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Estive na 34ª Marcha para Jesus, em São Paulo. E, representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva @LulaOficial , marquei presença nesta, que é a minha quarta edição. Ao lado do apóstolo Estevam Hernandes, acompanhei a ligação e as palavras que o presidente fez questão de… pic.twitter.com/WlAbzVrNaP — Jorge Messias (@jorgemessiasagu) June 4, 2026

Ao falar para o público, Flávio Bolsonaro disse que “a maior resposta que podemos dar ao mundo do mal, que vai ser expulso do governo deste Brasil neste ano, em nome do Senhor Jesus. Amém”. Messias ainda retrucou a fala do parlamentar ao afirmar ao jornal O Globo que o dia não era para comício. “Hoje é o dia de louvar e adorar a Deus. Hoje não é dia de comício. Eu vim aqui com esse espírito. E as pessoas que estão aqui também estão com esse espírito. Eu acho que, na Marcha para Jesus, tem espaço para todas as pessoas. Jesus sentava à mesa com gentios e judeus”, disse ao periódico carioca. Messias afirmou também que as pessoas vão julgar o comportamento e as declarações de todos. “Não sou eu que vou julgar, porque Jesus ensina a não julgar”.

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Participam da 34ª Marcha para Jesus diversos políticos, entre eles, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), deputados e vereadores. Outro presidenciável presente foi Ronaldo Caiado (PSD), que chegou ao evento com o presidente de seu partido, Gilberto Kassab.