Ao lado de Eduardo Cunha, Flávio Bolsonaro participa de culto evangélico no Dia dos Pais

Candidato à Presidência da República pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro (RJ) participou na manhã deste domingo, 9, Dia dos Pais, de um culto na Igreja Mundial do Poder de Deus, em São Paulo. O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha e a deputada federal Dani Cunha (PL-RJ), filha dele, também estiveram no evento.

Durante o culto, o senador fez uma oração na qual pediu a Deus sabedoria, coragem, saúde e discernimento. Em sua fala, também defendeu a valorização da convivência familiar e pediu que pais, filhos e avós deixem de lado desentendimentos e vaidades. Em discurso com tom religioso, Flávio também afirmou que pretende “resgatar o nosso país”.

O senador se emocionou ao mencionar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de 27 anos e três meses em prisão domiciliar, em um condomínio em Brasília. Impedido de visitá-lo, Flávio classificou novamente a prisão do ex-presidente como uma situação de “injustiça e perseguição”.

No sábado, 8, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que ele recebesse os filhos neste Dia dos Pais. A solicitação envolvia os filhos Flávio, Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro. Segundo a decisão, as visitas ao ex-presidente permanecem restritas a atendimentos médicos e advogados. A restrição específica às visitas de Flávio foi determinada por Moraes em julho e tem duração de 90 dias. A medida ocorreu depois que o senador publicou na internet uma carta manuscrita por Jair Bolsonaro, o que, segundo a decisão, violou regras impostas ao ex-presidente durante a prisão domiciliar.

Continua após a publicidade

Flávio também reagiu à decisão de Moraes nas redes sociais. Em um vídeo publicado neste domingo, aparece escrevendo uma carta para o pai e chorando ao comentar a impossibilidade de visitá-lo. Ele afirmou que recebe informações sobre a saúde e o estado de ânimo do ex-presidente por intermédio dos advogados.