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Política

Ao lado de Eduardo Cunha, Flávio Bolsonaro participa de culto evangélico no Dia dos Pais

Senador se emocionou ao falar de Jair Bolsonaro, impedido de o receber por decisão judicial

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 17h51 | Atualizado em 9 ago 2026, 17h52
Um homem de camisa branca e jeans, com um microfone na mão, fala para uma multidão de pessoas, algumas com as mãos postas em oração, em um ambiente interno com teto branco e iluminação fluorescente
O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante culto na Igreja Mundial do Poder de Deus, em São Paulo (Vittor Sales/Divulgação)
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Candidato à Presidência da República pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro (RJ) participou na manhã deste domingo, 9, Dia dos Pais, de um culto na Igreja Mundial do Poder de Deus, em São Paulo. O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha e a deputada federal Dani Cunha (PL-RJ), filha dele, também estiveram no evento.

Durante o culto, o senador fez uma oração na qual pediu a Deus sabedoria, coragem, saúde e discernimento. Em sua fala, também defendeu a valorização da convivência familiar e pediu que pais, filhos e avós deixem de lado desentendimentos e vaidades. Em discurso com tom religioso, Flávio também afirmou que pretende “resgatar o nosso país”.

O senador se emocionou ao mencionar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de 27 anos e três meses em prisão domiciliar, em um condomínio em Brasília. Impedido de visitá-lo, Flávio classificou novamente a prisão do ex-presidente como uma situação de “injustiça e perseguição”.

No sábado, 8, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que ele recebesse os filhos neste Dia dos Pais. A solicitação envolvia os filhos Flávio, Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro. Segundo a decisão, as visitas ao ex-presidente permanecem restritas a atendimentos médicos e advogados. A restrição específica às visitas de Flávio foi determinada por Moraes em julho e tem duração de 90 dias. A medida ocorreu depois que o senador publicou na internet uma carta manuscrita por Jair Bolsonaro, o que, segundo a decisão, violou regras impostas ao ex-presidente durante a prisão domiciliar.

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Flávio também reagiu à decisão de Moraes nas redes sociais. Em um vídeo publicado neste domingo, aparece escrevendo uma carta para o pai e chorando ao comentar a impossibilidade de visitá-lo. Ele afirmou que recebe informações sobre a saúde e o estado de ânimo do ex-presidente por intermédio dos advogados.

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