Ao lado de Ana Elisa, Lula acena para maior presença na rede digital para conseguir reeleição

Uma das deputadas federais eleitas com maior votação no país, Ana Elisa publicou nesta quarta-feira um vídeo ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Após um resultado surpreendente, a nova parlamentar foi escalada para compor a equipe de campanha do petista no segundo turno da corrida presidencial.

+ Após União e PP, Novo formaliza apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

No vídeo, Lula acenou para a possibilidade de ampliar a presença nas redes sociais para viabilizar a virada sobre Flávio Bolsonaro na segunda etapa da disputa pelo comando do Palácio do Planalto.

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Ana Elisa e outros parlamentares campeões de votos em função de sua atuação no campo digital, como Sâmia Bomfim e Erika Hilton, se reuniram com o presidente para estudar estratégias para as próximas semanas.

Apoio do Novo a Flávio

Também nesta quarta, o partido Novo formalizou o seu apoio a Flávio Bolsonaro. Outros partidos, como PP e União Brasil também já declararam endosso ao candidato do PL, que espera ainda o apoio formal do Republicanos.