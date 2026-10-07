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Política

Ao lado de Ana Elisa, Lula acena para maior presença na rede digital para conseguir reeleição

Deputada federal eleita por Minas Gerais publicou vídeo com o petista em suas redes sociais

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 14h56 | Atualizado em 7 out 2026, 15h20
Um grupo diverso de pessoas sorrindo e fazendo o sinal de L com as mãos, incluindo o ex-presidente Lula no centro, vestindo camisa azul. Todos parecem felizes e engajados, em um ambiente interno claro
Lula ao lado de campeões de voto - 07/10/2026 (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Ao lado de Ana Elisa, Lula acena para maior presença na rede digital para conseguir reeleição Priorize VEJA no Google

Uma das deputadas federais eleitas com maior votação no país, Ana Elisa publicou nesta quarta-feira um vídeo ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Após um resultado surpreendente, a nova parlamentar foi escalada para compor a equipe de campanha do petista no segundo turno da corrida presidencial.

+ Após União e PP, Novo formaliza apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

No vídeo, Lula acenou para a possibilidade de ampliar a presença nas redes sociais para viabilizar a virada sobre Flávio Bolsonaro na segunda etapa da disputa pelo comando do Palácio do Planalto.

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Ana Elisa e outros parlamentares campeões de votos em função de sua atuação no campo digital, como Sâmia Bomfim e Erika Hilton, se reuniram com o presidente para estudar estratégias para as próximas semanas.

Apoio do Novo a Flávio

Também nesta quarta, o partido Novo formalizou o seu apoio a Flávio Bolsonaro. Outros partidos, como PP e União Brasil também já declararam endosso ao candidato do PL, que espera ainda o apoio formal do Republicanos.

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