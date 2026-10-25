Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

Antipetismo serviu de escudo de proteção para Flávio Bolsonaro

Sem propostas consistentes para o país e investigado por suspeitas diversas, senador se beneficiou da rejeição ao PT

Por Daniel Pereira 25 out 2026, 10h40
Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro
Flávio Bolsonaro beija o pai, Jair Bolsonaro, durante evento do PL em 2022 (Mateus Bonomi/Anadolu Agency via/Getty Images)
Continua após publicidade
Antipetismo serviu de escudo de proteção para Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

Tratado com desdém e ceticismo quando anunciou a sua candidatura à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro chega ao dia final da campanha com chances reais de ganhar a eleição, depois de vencer o primeiro turno com uma vantagem de 2,2 milhões de votos sobre o presidente Lula.

Filho mais velho de Jair Bolsonaro, o Zero Um se beneficiou na disputa de uma série de fatores, como o fato de a reprovação ao governo ter superado a aprovação durante o terceiro mandato de Lula. Ele explorou o tempo todo a insatisfação do eleitorado e a demanda por mudança, que se tornaram obstáculos à reeleição do presidente.

O senador também acertou na escolha dos temas da campanha. Ele deixou de lado a pauta de costumes, que foi tão marcante quando seu pai fracassou na eleição de 2022, e preferiu tratar dos principais problemas do pais apontados pela população. Entre eles, a criminalidade e o alto custo de vida.

Flávio Bolsonaro não apresentou propostas consistentes sobre esses assuntos, mas conseguiu fustigar Lula com eles. O roubo de celulares e o carrinho de supermercado vazio, imagens de forte apelo popular, viraram figurinha carimbada na sua propaganda.

Siga
Continua após a publicidade

Entre os motores da arrancada eleitoral de Flávio Bolsonaro, poucos foram tão potentes quanto o antipetismo, que serviu de escudo de proteção para o senador. A rejeição ao PT foi usada como pretexto para amenizar as inconsistências e contradições do candidato, que fala em ajuste fiscal enquanto promete que não cortará investimentos e programas sociais.

O antipetismo também levou setores da sociedade a fazer vista grossa a passagens controversas da biografia do primogênito de Bolsonaro, inclusive as suspeitas de corrupção, que ironicamente fomentaram o sentimento de repúdio a Lula e ao partido do presidente, protagonistas dos escândalos do mensalão e do petrolão.

Continua após a publicidade

Como se sabe, o senador foi acusado pelo Ministério Público de praticar rachadinha em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativo do Rio de Janeiro, mas uma decisão judicial impediu que o caso fosse julgado. Flávio Bolsonaro também é alvo de investigação em dois episódios rumorosos.

O Supremo Tribunal Federal Federal (STF) apura se houve crime no pedido de 134 milhões de reais que ele fez a Daniel Vorcaro, ex-dono do Master. O Zero Um alega que o dinheiro foi destinado à produção de uma cinebiografia sobre o pai dele. Há meses, ele prometeu prestar contas sobre a aplicação dos recursos, mas isso nunca foi feito.

Continua após a publicidade

Em outra ponta, a Polícia Federal enviou ao STF um pedido de inquérito contra o senador por suspeita de lavagem de dinheiro num enredo que envolve o advogado Willer Tomaz, um amigo de Flávio Bolsonaro que também é investigado por suposta participação no escândalo do INSS.

No debate da TV Bandeirantes, Lula fez um desafio a Flávio Bolsonaro: ambos abrirem seus sigilos bancários e telefônicos, como forma de passar a limpo quem é corrupto. O petista jogou para a plateia numa tentativa de reduzir os danos de imagem que sofre em razão do tema corrupção. O desafio até alimentou postagens nas redes sociais durante alguns dias, mas não trouxe prejuízos para o oposicionista.

Continua após a publicidade

Uma parcela considerável do eleitorado decidiu que votará no senador independentemente da fragilidade de suas propostas, de sua carreira política sem marcas e da gravidade das suspeitas que pairam sobre ele. Afinal de contas, como sempre repete Flávio Bolsonaro, a prioridade é tirar o PT do poder.

 

Publicidade
TAGS:
Ajuste fiscal
Bastidores de Brasília
Eleições
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).