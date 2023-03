Antiga cúpula da Saúde nega vacinação de Bolsonaro e fala em ataque hacker

Integrantes do Ministério da Saúde durante o governo Jair Bolsonaro garantem que o ex-presidente não tomou vacina contra a Covid-19. Recentemente, a possibilidade de Bolsonaro ter se vacinado foi levantada pela Controladoria-Geral da União (CGU), que apontou que consta no documento de vacinação dele um registro da dose da Janssen em julho de 2021.

Bolsonaro impôs um sigilo de 100 anos sobre o seu cartão de vacinação, mas a CGU reviu a decisão, cumprindo a promessa de Lula que dizia, durante a campanha, que iria promover um “revogaço” sobre os sigilos de Bolsonaro. Em fevereiro, o chefe da controladoria, Vinícius de Carvalho, divulgou o registro no documento do ex-presidente.

Ex-integrantes da Saúde afirmam que a marcação é “fake” e levantam até para a possibilidade de fraude no documento que era mantido no sistema do ministério. Eles lembram que houve ao menos dois ataques hacker de grandes proporções durante o governo Bolsonaro – que tiveram, inclusive, pedidos de resgate em troca da liberação do sistema.

“Você acha que alguém vai sair escondido de Brasília para ir até São Paulo se vacinar, depois digitalizar um documento e deixar dentro de um sistema do Ministério da Saúde que é de fácil acesso? Eu vi o documento oficial e sei que não há nenhum registro”, garante um importante ex-integrante da pasta.

A própria CGU abriu uma investigação para apurar uma denúncia de adulteração no cartão de Bolsonaro. O caso está sendo apurado sob sigilo.