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Política

Antes do debate, Flávio Bolsonaro vai a ato na Paulista e aliados de Lula comandam eventos em grandes cidades

Flávio Bolsonaro faz ato na Paulista, apoiadores de Lula se espalham pelas periferias de São Paulo e os dois se encontram à noite na Band

Por Lucas Almeida 18 out 2026, 10h07 | Atualizado em 18 out 2026, 10h29
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Vittor Sales; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Antes do debate, Flávio Bolsonaro vai a ato na Paulista e aliados de Lula comandam eventos em grandes cidades Priorize VEJA no Google

A uma semana do segundo turno, apoiadores de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) vão às ruas neste domingo, 18, em atos por todo o país. Às 20h, os dois candidatos se enfrentam no debate da Band, o primeiro confronto direto entre eles na campanha.

Flávio Bolsonaro reúne apoiadores na Avenida Paulista neste domingo, 18, no chamado “Bloquinho 22”. A concentração está marcada para as 11h, perto da Rua Augusta. Flávio deve percorrer cerca de 1,5 km em carro aberto até a altura da Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Estão previstos o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito Ricardo Nunes (MDB), os deputados Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato, ambos do PL, e Pablo Marçal.

O “Bloquinho 22” faz parte de uma série de atos convocados por Nikolas em diferentes estados até a véspera da eleição. Neste domingo também há edições em Cuiabá, Campina Grande e Belo Horizonte.

O presidente Lula (PT) não participa de atos hoje. A agenda dele está concentrada na preparação para o debate. Movimentos sociais e entidades estudantis organizam atos simultâneos nas zonas sul, norte e leste de São Paulo a partir das 15h, sem evento unificado no centro. Há mobilizações também em Porto Alegre, Curitiba, Campinas e Brasília.

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No Rio de Janeiro, Caetano Veloso lidera às 16h um ato musical no Posto 5 de Copacabana. A partir das 11h, uma mobilização liderada por movimentos estudantis realiza um ato pró-Lula na Candelária.

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O segundo turno será no domingo, 25 de outubro. No primeiro turno, Flávio terminou à frente, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. O senador venceu em mais capitais no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste e no Norte, e o presidente liderou no Nordeste. No mesmo dia, eleitores do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Tocantins e Distrito Federal também escolhem seus governadores.

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Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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