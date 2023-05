Antes de ser alvo da PF, Bolsonaro não dava como certa a derrota no TSE

Antes de a Polícia Federal realizar uma operação de busca e apreensão em sua casa, Jair Bolsonaro considerava que a probabilidade de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassar os seus direitos políticos era de pouco mais de 50%, mas ressaltava que suas chances, tempos atrás, eram menores. O cenário teria ficado um pouco mais favorável a ele, nos últimos tempos, em razão da sucessão de trapalhadas cometidas por Lula. “Ele só fala besteira, é impressionante. A minha aceitação popular é enorme”, declarou o ex-presidente numa conversa privada.

É evidente o desgaste político para Bolsonaro decorrente do caso da fraude nos cartões de vacinação, que está sendo investigado num inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, que também é presidente do TSE. Na Justiça Eleitoral, o ex-presidente responde a 16 ações que pedem a sua inelegibilidade. Em uma delas, já há parecer do Ministério Público Eleitoral a favor da condenação do capitão por abuso de poder político, que ele teria cometido ao convocar representantes diplomáticos de outros países para ouvir sua pregação contra as urnas eletrônicas.

O PT aposta que o placar no TSE será de quatro votos a três pela condenação de Bolsonaro, mas uma série de circunstâncias pode definir os rumos do julgamento. Considerado linha-dura e voto contrário ao ex-presidente, o corregedor-geral eleitoral, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves, deixará em novembro a função responsável por tocar as ações de inelegibilidade e será substituído pelo ministro do STJ Raul Araújo, tido como mais apaziguador e um potencial voto a favor de Bolsonaro. A data do julgamento das ações, portanto, pode fazer toda a diferença.

A aliados, Bolsonaro tem dito que, se for condenado, recorrerá ao próprio TSE e, se necessário, ao Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente ainda tem um forte apoio popular, mas politicamente muitos de seus aliados torcem — e trabalham — para que ele não concorra novamente. Querem tê-lo apenas como cabo eleitoral. Nos partidos de centro-direita, cresce a ideia de lançar um nome mais moderado para enfrentar o candidato do governo na eleição presidencial de 2026.