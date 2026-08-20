Antes de ir a Minas e Rio, Lula desembarca no Rio Grande do Norte nesta quinta
Em arrancada da campanha, petista irá a Macaíba para visitar o Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo e participará de comício em Natal
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca nesta quinta-feira em Natal, no Rio Grande do Norte, e partirá para Macaíba, onde visitará o Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo e acompanhará os anúncios relativos aos supercomputadores e soberania digital.
Depois, ele estará em um comício com o candidato ao governo do Estado, Cadu Xavier, e a governadora Fátima Bezerra.
Essas serão suas primeiras agendas como presidenciável após o lançamento oficial da campanha à reeleição para a Presidência da República, que ocorreu no último domingo, em São Bernardo do Campo.
Pesquisas recentes o mostram bem à frente de Flávio Bolsonaro, seu principal adversário nas urnas, entre os eleitores potiguares.
Na corrida pelo governo, o petista Cadu Xavier lidera com 36,3% das intenções de voto, seguido por Álvaro Dias, do PL, com 27,7% e Allyson Bezerra, do União Brasil, com 25,1%.
Um dia depois, Lula irá para Belo Horizonte, onde participará do lançamento de sua campanha em Minas Gerais, considerado um dos estados mais decisivos em todos os processos eleitorais.
Ele estará acompanhado do candidato do PT ao governo mineiro, o deputado Patrus Ananias, que foi uma solução caseira do presidente após muitos outros nomes cotados para a corrida estadual terem recusado a missão.
Marília Campos, do PT, e Áurea Carolina, do Psol, ambas candidatas ao Senado, também marcarão presença, além de candidatos a deputado federal e estadual e lideranças do campo progressista.
Também visitará obras de duplicação da Ponte do São Raimundo/BR-116, em Governador Valadares.
No sábado, Lula participará de um ato de campanha no Rio de Janeiro ao lado do candidato ao governo do Estado, Eduardo Paes, e dos postulantes ao Senado Benedita da Silva e Pedro Paulo.