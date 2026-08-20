Antes de ir a Minas e Rio, Lula desembarca no Rio Grande do Norte nesta quinta

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Lula desembarca em Natal para focar em tecnologia e soberania digital, seguindo com comícios e a oficialização da campanha em estados chave como Minas Gerais e Rio de Janeiro. A agenda intensa visa consolidar apoios e apresentar propostas, marcando o ritmo da corrida pela reeleição.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca nesta quinta-feira em Natal, no Rio Grande do Norte, e partirá para Macaíba, onde visitará o Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo e acompanhará os anúncios relativos aos supercomputadores e soberania digital.

Depois, ele estará em um comício com o candidato ao governo do Estado, Cadu Xavier, e a governadora Fátima Bezerra.

Essas serão suas primeiras agendas como presidenciável após o lançamento oficial da campanha à reeleição para a Presidência da República, que ocorreu no último domingo, em São Bernardo do Campo.

Pesquisas recentes o mostram bem à frente de Flávio Bolsonaro, seu principal adversário nas urnas, entre os eleitores potiguares.

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Na corrida pelo governo, o petista Cadu Xavier lidera com 36,3% das intenções de voto, seguido por Álvaro Dias, do PL, com 27,7% e Allyson Bezerra, do União Brasil, com 25,1%.

Um dia depois, Lula irá para Belo Horizonte, onde participará do lançamento de sua campanha em Minas Gerais, considerado um dos estados mais decisivos em todos os processos eleitorais.

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Ele estará acompanhado do candidato do PT ao governo mineiro, o deputado Patrus Ananias, que foi uma solução caseira do presidente após muitos outros nomes cotados para a corrida estadual terem recusado a missão.

Marília Campos, do PT, e Áurea Carolina, do Psol, ambas candidatas ao Senado, também marcarão presença, além de candidatos a deputado federal e estadual e lideranças do campo progressista.

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Também visitará obras de duplicação da Ponte do São Raimundo/BR-116, em Governador Valadares.

No sábado, Lula participará de um ato de campanha no Rio de Janeiro ao lado do candidato ao governo do Estado, Eduardo Paes, e dos postulantes ao Senado Benedita da Silva e Pedro Paulo.