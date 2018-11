Antes de depor, Lula recebe visita de Haddad em Curitiba

Nesta quarta-feira, 14, dia em que presta seu terceiro depoimento à Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) recebe a visita do ex-prefeito Fernando Haddad na superintendência da Polícia Federal, onde está preso, em Curitiba.

Candidato do PT derrotado no segundo turno da eleição presidencial e advogado de Lula, Haddad viajou de São Paulo a Curitiba em voo de carreira para visitar o ex-presidente. É a segunda vez que os dois se encontram desde a vitória de Jair Bolsonaro (PSL).

Também está prevista a visita de uma comitiva de parlamentares petistas ao local onde apoiadores de Lula se reúnem em frente à Superintendência da Polícia Federal na capital paranaense. O depoimento do ex-presidente, no âmbito da ação sobre o sítio de Atibaia (SP), está marcado para às 14 horas no prédio da Justiça Federal.

Essa será a primeira vez que o ex-presidente deixa a Superintendência da Polícia Federal desde 7 de abril deste ano, quando começou a cumprir sua pena pela condenação a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do tríplex do Guarujá.

Será o primeiro encontro de Lula com a juíza Gabriela Hardt, da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, que substituiu Sergio Moro, que afastou-se de suas funções após aceitar o cargo de Ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro.

Na ação penal referente ao sítio Santa Bárbara, em Atibaia (SP), Lula responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no suposto recebimento de 1 milhão de reais em propinas das empreiteiras Odebrecht, OAS e Schahin por meio de reformas e da construção de benfeitorias na propriedade. Formalmente, os donos do sítio são os empresários Fernando Bittar e Jonas Suassuna, amigos de Fábio Luís Lula da Silva, filho do ex-presidente.

Na segunda-feira, 12, o ex-assessor da Presidência da República entre 2003 e 2011, Rogério Aurélio Pimentel, disse em depoimento que entregava envelopes com dinheiro a empresas que forneciam material para as reformas no sítio Santa Bárbara. Os valores eram repassados a ele por um engenheiro da Odebrecht.

Por meio de nota, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que depoimentos do empresário Fernando Bittar, do advogado Roberto Teixeira e de Rogério Aurélio Pimentel “evidenciaram que o ex-presidente Lula não tinha conhecimento e não teve qualquer relação com intervenções realizadas nesse sítio de Atibaia durante o período em que exerceu o cargo de presidente da República.”

(com Estadão Conteúdo)