Antes de ato de pré-campanha, Bolsonaro passeia de moto e reúne apoiadores

Um dia antes do ato político idealizado para oficializar sua pré-campanha à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada na manhã deste sábado, 26, para um passeio de moto com apoiadores. Ele brincou com crianças em uma quadra de futebol e, em Santo Antônio do Descoberto (GO), a pouco mais de 40 quilômetros de Brasília, parou em um supermercado, fez um lanche e posou para fotos.

Como a lei eleitoral não permite o lançamento de pré-candidaturas, o evento partidário que marcaria o início da pré-campanha bolsonarista foi reformulado e passou a ser tratado como um ato de incentivo a filiações ao PL, partido presidido pelo mensaleiro Valdemar Costa Neto e que hoje abriga o presidente. Na cerimônia de amanhã, é esperado que o ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, principal nome para compor a chapa de Bolsonaro como candidato a vice-presidente, se filie à agremiação.

Oficialmente a campanha eleitoral só é permitida a partir de 16 de agosto, mas presidenciáveis têm realizado eventos quase que diários para tentarem alavancar suas candidaturas e se manter em evidência. Moro, que passou a semana em viagem à Alemanha, afirmou neste sábado, em uma rede social, que Lula e Bolsonaro “nos direcionam ao abismo”. “Avança no exterior a percepção de que o Brasil se afasta das democracias ocidentais. Bolsonaro, o novo amigo de Putin, e Lula, com seu antiamericanismo e a admiração por ditaduras, nos direcionam ao abismo”, declarou. Também em uma rede social, Lula publicou uma foto de uma criança no condomínio Novo Pinheirinho, em Santo André (SP), construído pelo Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST).

Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira 24 mostra o petista Luiz Inácio Lula da Silva na liderança, com 43%, seguido de Bolsonaro, com 26%, Sergio Moro (Podemos) com 8% e Ciro Gomes (PDT) com 6%.