Aníbal Pérez-Liñán: não há impeachment sem protestos de massa nas ruas

Há anos o professor Aníbal Pérez-Liñán se debruça sobre os processos de impeachment que ocorreram na América Latina para determinar quais condições sociopolíticas são capazes de derrubar presidentes no continente. No momento, os olhares estão voltados para a situação do Brasil, a qual ele define como “trágica, mas muito interessante para um cientista político”. Personalidades de esquerda e da centro-direita têm vocalizado apoio à cassação de Jair Bolsonaro (sem partido) devido aos sucessivos erros do governo federal no combate à pandemia de Covid-19. Para Pérez-Liñán, por pior que seja a gestão do presidente na condução da crise sanitária, um impeachment só tomará forma se as ruas forem tomadas por mobilizações populares capazes de pressionar o Congresso — algo que iria contra as recomendações médicas para impedir a disseminação do novo coronavírus. O professor argentino conversou com VEJA de sua casa localizada no estado americano de Indiana, onde dá aulas na Universidade de Notre Dame. A seguir, os melhores momentos da entrevista:

Apesar de ser uma discussão recorrente na internet e na imprensa, o impeachment de Bolsonaro ainda não se materializou em grandes protestos de rua, como vimos nos casos de Fernando Collor (1992) e Dilma Rousseff (2016). É possível que o processo ganhe força sem que as pessoas se aglomerem fisicamente?

A situação atual do Brasil é muito trágica, mas é muito interessante para um cientista político. Deixe-me passar um pouco do histórico sobre os impeachments na América Latina. Impeachments não eram frequentes antes de Fernando Collor em 1992, mas depois se tornaram um elemento relativamente comum no continente. Na América Latina, os presidentes são muito poderosos perto do Congresso. Mesmo nos países em que o Congresso é muito fragmentado, como é o caso do Brasil, os presidentes possuem mecanismos para influenciar o Congresso. É muito difícil para um Congresso agir contra um presidente. Durante os anos 1990, quando golpes militares se tornaram praticamente impossíveis, o Congresso foi convencido a atuar contra o presidente apenas quando havia uma mobilização nas ruas para assinalar que o mandatário perdeu o apoio público e que estava sem direção. Isso foi crítico para Collor e Dilma e para a maioria dos outros processos. São poucas as situações que um Congresso decide se mover contra o presidente sem que haja uma mobilização social nas ruas. É muito incomum. Aconteceu em 2012 no Paraguai, quando Fernando Lugo perdeu o apoio de frações importantes do Partido Liberal, ficou sem uma coalizão no Congresso e foi cassado horas depois. Naquela ocasião, os paraguaios não pediam o impeachment de Lugo, mas não estavam dispostos a defendê-lo. Mais recentemente, o Congresso do Peru também agiu por conta própria contra Martín Vizcarra. No seu caso foi mais dramático, porque os peruanos não estavam pedindo o impeachment e foram para as ruas protestar contra a destituição, o que fez o governo seguinte durar apenas alguns dias. Quando analiso o caso do Brasil, vejo que a situação difere muito dessas duas histórias que citei. Apesar de o Congresso ser fragmentado, a coalizão governista parece ser mais estável do que aquela que Vizcarra tinha no Peru. Só é possível imaginar que a coalizão de Bolsonaro se romperá caso haja um aumento no apoio popular ao impeachment.

Por que, nesse caso, os protestos de rua são a única forma de fazer o Congresso agir?

Para apoiarem um impeachment, os congressistas terão de sentir que o custo imediato de estar ao lado de Bolsonaro é maior do que os benefícios imediatos que eles terão ao desembarcar do governo. Esse é o senso de urgência e perigo que é provocado por protestos maciços nas ruas. Sem isso, a menos que haja uma eleição próxima e com evidentes sinais de que ela será um referendo contra o presidente, os membros do Congresso não cairão no tipo de pressão que usualmente os movem a tomar uma decisão extrema como um impeachment. Mesmo justificado por diversas razões, o impeachment continua sendo um mecanismo extremo e que é impulsionado por pressão popular.

Os clamores pelo impeachment de Bolsonaro cresceram não só em função do agravamento da pandemia, mas também após o fim do pagamento do auxílio emergencial àqueles que foram mais afetados por ela. Há relação entre esses fenômenos?

Precisamos lembrar que a raiva na sociedade cresce quando existem questões morais, como escândalos de corrupção. No caso do Brasil, isso deriva da falta de sensibilidade e de um comportamento impróprio na condução da pandemia e que custou muitas vidas. Mas a raiva que surge na sociedade fazendo um barulho maior sempre advém de uma crise econômica ou de frustrações econômicas. Está claro que a sensibilidade da população em relação às questões voltadas para a pandemia está crescendo num contexto de declínio econômico. Nesse sentido, as perspectivas não são boas para o governo federal, mas essa coalizão pró-Bolsonaro no Congresso só se romperá se seus membros sentirem que há uma ameaça ou um custo político imediatos.

Bolsonaro passou o ano passado inteiro fazendo campanha contra as máscaras e outras medidas sanitárias contra a Covid-19. Só aspectos econômicos explicam o aumento da revolta da população?

A imagem de pessoas morrendo sufocadas nos hospitais, como aconteceu em Manaus, é muito poderosa. Há uma diferença em tudo que se viu até agora. É claro que fazer oposição às máscaras é um ato de uma liderança imprudente, mas não é necessariamente um ato de incompetência governamental. Um planejamento ruim para uma campanha de vacinação ou o desabastecimento de suprimentos médicos nos hospitais configuram de uma forma muito mais clara que há incompetência governamental. Os custos políticos para o governo federal e para o presidente são muito mais elevados nesses casos.

Num contexto de pandemia, redes sociais têm o poder de substituir mobilizações populares nas ruas?

Não. As redes sociais são importantes porque criam comunidades e facilitam a mobilização, mas as agitações estritamente online não produzem um senso de ameaça para os políticos que estão no Congresso. Essas comunidades online externam sua raiva com algo, mas geralmente só ouvem a si mesmas e reproduzem suas próprias visões a respeito dos tópicos em discussão. Elas não indicam necessariamente que existe uma ampla coalizão contra o presidente. O fato de as pessoas estarem nas ruas mostra aos políticos o quão ampla essa coalizão é e o quanto as pessoas estão com raiva. É isso que cria um senso de perigo político.

As manifestações que aconteceram até agora também foram divididas ideologicamente, com partidários de esquerda e de direita protestando em dias diferentes. Para o impeachment de Bolsonaro se concretizar, essas duas forças políticas terão de se unir?

Claro que houve manifestações muito polarizadas, como aquelas que aconteceram contra Dilma, mas quando nós olhamos para os protestos que levaram a impeachments, eles eram muito poderosos porque conectavam múltiplos setores das sociedades. Geralmente não são combinações com diversos setores políticos, mas que são capazes de reunir múltiplos fatores sociais, como pessoas pobres e de classe média que deixaram as suas diferenças de lado e se uniram para pedir algo em comum. É muito importante que esses protestos possam refletir todas as clivagens sociais para que os congressistas sejam convencidos de que há um movimento grandioso e que atua para além de perspectivas eleitorais. É preciso mostrar que se formou uma consciência social contra o presidente. Se as partes envolvidas nesse processo se dividem, os políticos tendem a permanecer onde estão. Mas, se há consenso social, os congressistas acabam forçados a pensar sobre o seu próprio futuro político na sociedade.