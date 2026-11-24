Após ser mantida pelo governador Tarcísio de Freitas na liderança da pasta de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém pretende priorizar as políticas de assistência como eixo central para o período de 2027 a 2030. A principal aposta é o programa SuperAção SP, que receberá investimentos expressivos com o objetivo de apoiar cerca de 200 mil famílias até o fim da década.

Para expandir a rede de proteção estadual, a secretaria terá um orçamento previsto de 2,2 bilhões de reais em 2027, dos quais 600 milhões serão destinados ao carro-chefe da pasta. Além disso, 82,9 milhões de dólares de um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) devem fortalecem as ações voltadas para os municípios paulistas.

A partir desta terça-feira, 24, Rosalém participa de uma agenda no Japão, onde trocará experiências com integrantes da Agência de Cooperação Internacional (Jica). A ideia é identificar oportunidades para aprimorar as políticas de atendimento à população idosa no território paulista.