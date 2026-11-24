Andrezza Rosalém vai ao Japão mapear políticas para idosos e projeta novo ciclo na área social de SP
Confirmada por Tarcísio para o período de 2027 a 2030, secretária contará com orçamento de R$ 2,2 bilhões no próximo ano e aporte do BID para os municípios
Após ser mantida pelo governador Tarcísio de Freitas na liderança da pasta de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém pretende priorizar as políticas de assistência como eixo central para o período de 2027 a 2030. A principal aposta é o programa SuperAção SP, que receberá investimentos expressivos com o objetivo de apoiar cerca de 200 mil famílias até o fim da década.
Para expandir a rede de proteção estadual, a secretaria terá um orçamento previsto de 2,2 bilhões de reais em 2027, dos quais 600 milhões serão destinados ao carro-chefe da pasta. Além disso, 82,9 milhões de dólares de um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) devem fortalecem as ações voltadas para os municípios paulistas.
A partir desta terça-feira, 24, Rosalém participa de uma agenda no Japão, onde trocará experiências com integrantes da Agência de Cooperação Internacional (Jica). A ideia é identificar oportunidades para aprimorar as políticas de atendimento à população idosa no território paulista.