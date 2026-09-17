André Marinho diz que família Bolsonaro foi quem mais fez ‘sacrifício’ pelo Brasil

O candidato do Novo ao governo do Rio de Janeiro, André Marinho, afirmou que a família Bolsonaro foi quem mais fez “sacrifício” pelo Brasil no processo eleitoral de 2018. A declaração ocorreu durante sabatina promovida por VEJA, ao ser questionado sobre sua relação atual com Flávio Bolsonaro e o grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Marinho, os ‘Bolsonaros’ fizeram “um bom sacrifício em 2018 em prol do Brasil” para que houvesse uma possibilidade de “renovação sincera”. Ele também citou o episódio de 6 de setembro de 2018, quando Jair Bolsonaro foi alvo de um ataque a faca durante a campanha presidencial, em Juiz de Fora (MG).

O candidato afirmou que os integrantes da família Bolsonaro devem responder individualmente por seus “atos, palavras, omissões e eventuais contradições”. Na sequência, porém, disse considerar que, diante do histórico daquele período, ninguém poderia lhe dar “lição de moral”.

Marinho também afirmou que sua família teve papel naquele processo ao lado de uma coalizão que, segundo ele, reunia antipetistas, liberais, conservadores, artistas e pessoas que buscavam uma mudança na política brasileira.

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Sobre sua relação com Flávio Bolsonaro, o candidato disse que houve uma “reconciliação” entre os dois de forma “adulta” e “sincera”. Segundo Marinho, o momento atual exige união contra o que classificou como um “inimigo em comum”, referindo-se ao PT e a seus aliados.

Questionado sobre sua posição diante do bolsonarismo na disputa pelo governo do Rio, Marinho afirmou que responde por seu próprio “CPF” e disse analisar o cenário eleitoral de acordo com a missão de sua candidatura. Ele também declarou ter ouvido de eleitores que pretendem votar em Flávio Bolsonaro para presidente e nele próprio para governador.