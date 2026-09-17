André Marinho, candidato do Novo ao governo do Rio, participa de sabatina de VEJA
Radialista será entrevistado nesta quinta-feira, às 14h, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site e pelos canais digitais da revista
O candidato do Novo ao governo do Rio de Janeiro, André Marinho, é o entrevistado desta quinta-feira, 17, da série de sabatinas promovida por VEJA para as eleições de 2026. A iniciativa reúne candidatos aos governos estaduais e integra a cobertura especial da revista para o pleito.
A entrevista será realizada às 14h, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site de VEJA e pelos canais digitais da revista. A sabatina será conduzida pela colunista Marcela Rahal, com participação do editor e apresentador Ricardo Ferraz e da repórter Rayssa Motta.
Radialista, André Marinho disputa o governo fluminense pelo Novo. Na sabatina, deverá responder a perguntas sobre suas propostas para o estado e os principais temas da eleição no Rio de Janeiro.