André Esteves passa noite em Bangu 8, o ‘presídio vip’ do Rio

O dono do banco BTG Pactual, André Esteves, passou a noite de quinta-feira no presídio de Bangu 8, na Zona Oeste do Rio. Ele foi transferido para o local, após passar por uma triagem na cadeia de Ary Franco, na Zona Norte da capital fluminense. A Polícia Federal pediu ontem à Justiça para tirar Esteves da carceragem, alegando que não tinha condições de mantê-lo ali. Com mais estrutura, Bangu 8 ficou conhecido por ser a prisão mais vip do Rio, diferente do presídio Ary Franco, que já foi denunciado pela ONU, em 2012, por superlotação, celas insalubres e casos de tortura. Esteves não é o primeiro banqueiro a ser alocado em Bangu 8. Em 2008, o ex-dono do banco Marka Salvatore Cacciola passou uma temporada no local.

Considerado um dos homens mais ricos do Brasil, Esteves foi acusado pela procuradoria-geral da República de, junto com o senador Delcídio do Amaral (PT-MS), tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. A sua prisão foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo os investigadores, o banqueiro é suspeito de oferecer dinheiro à família do ex-dirigente da Petrobras para convencê-lo a não assinar um acordo de delação premiada. Por meio de seu advogado, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, Esteves nega as acusações. A sua prisão temporária expira no domingo, podendo ser prorrogada ou convertida em prisão preventiva. (Da redação)

