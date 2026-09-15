Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Política

André encara Gilmar, Moraes vira o rosto: o que a TV não mostrou nos bate-bocas no STF

VEJA acompanha o julgamento histórico de dentro do Plenário

Por Laryssa Borges Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 14h24 | Atualizado em 15 set 2026, 14h39
Dois homens em cadeiras de couro marrom, vestindo togas pretas e ternos. O da esquerda, com cabelos grisalhos, escreve em papéis sobre uma mesa com livros. O da direita, careca, olha para a frente com expressão séria
André Mendonça e Alexandre de Moraes durante julgamento no STF - 15/09/2026 (./AFP)
Continua após publicidade
André encara Gilmar, Moraes vira o rosto: o que a TV não mostrou nos bate-bocas no STF Priorizar nos meus resultados Google

Passavam poucos minutos do meio dia quando o ministro André Mendonça olhou pela primeira vez para Flávio Dino na sessão plenária em que o Supremo Tribunal Federal (STF) julga se abre ou não investigação contra Alexandre de Moraes para apurar suas relações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Dino havia apresentado uma questão de ordem que, se aceita, interromperia o julgamento e jogaria para a próxima semana a definição sobre se Moraes – e mesmo Mendonça – devem ser investigados por supostos abusos com o uso da toga.

Na sessão desta terça-feira, Dino, Gilmar e Moraes tocam de ouvido e levantam a bola um para o outro na tentativa de desqualificar o relator do caso Master. Por volta de meio-dia, o clima fechou de vez: Alexandre de Moraes acusou Mendonça de ter exigido que seu nome contasse das tratativas de delação premiada feitas pelo ex-banqueiro. E mais: disse que apresentaria testemunhas para corroborar o que dizia. VEJA acompanha o julgamento histórico de dentro do Plenário do STF.

Era a vez do decano Gilmar Mendes entrar em cena: ele defendeu a instituição da figura do juiz de garantias para tribunais superiores, fez provocações de cunho religioso para o “terrivelmente evangélico” Mendonça e classificou a condução dos inquéritos do Master por Mendonça como simulares à “máfia”. “O sujeito tem que se algemar e pedir a Deus que não faça”, provocou Gilmar ao atacar a decisão de afastar o diretor-geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues. Mendonça tentava reagir, mas Gilmar falava mais alto. Os protestos dele ao afirmar que “decidiu na forma do Direito” foram atropelados de imediato pelo anúncio de Moraes de que teria testemunhas que confirmariam que Mendonça teria tentado direcionar os assuntos que o ex-dono do Master deveria abordar em sua colaboração com a Justiça.

O raio-x dos ministros do STF

Continua após a publicidade

Ministros do STF já comentavam há pelo menos dois meses da existência de advogados que poderiam revelar como André Mendonça atuou nas negociações sobre a delação de Vorcaro, mas consideravam que o timing àquela altura ainda não era o ideal. Para Alexandre de Moraes, o momento chegou. “Quem tem medo da Polícia Federal, presidente? Quem tem medo da Polícia Federal? Quem chamou a Polícia Federal e exigiu que a Polícia Federal colocasse um colega na delação premiada?”, provocou Alexandre. “Vamos chamar as testemunhas? Vamos chamar as testemunhas? [O relator] está a serviço de um grupo político que tentou dar um golpe de Estado no país”, continuou. André Mendonça tentava retrucar, mas Moraes lhe virou o rosto e ignorou o que o colega falava. Na sequência, era atropelado pelo ministro, que aumentava cada vez mais o tom de voz. Ao final, disse que as acusações eram “mentira”. Minutos depois, sem se fazer ouvir, deixou o Plenário.

Siga

Embora considere que possa conseguir maioria para investigar Alexandre de Moraes, André Mendonça está circundado na composição do pleno por ministros de quem é pouco afeito – Flávio Dino, Gilmar Mendes e o próprio Alexandre. Todos se sentam lado a lado. Além disso, tem um perfil menos verborrágico que os magistrados da ala política da Corte. Nos bate-bocas, nenhum dos demais ministros esboçou reação ou saíram em defesa pública do relator do Master.

Continua após a publicidade

Diante da sucessão de ataques de que foi alvo na primeira parte do julgamento, Mendonça decidiu passar a encarar Gilmar Mendes. O decano o provocava ao dizer que “em nome de Deus já se fez muita patifaria”. Sem tirar os olhos do mais antigo juiz do STF, ele se balançou na cadeira e coçou a cabeça enquanto Mendes criticava o boneco inflável do magistrado erguido recentemente em um ato político na Avenida Paulista. “Até a máfia tem ética”, resumiu Mendes.

André Mendonça promete retrucar à altura na segunda etapa do julgamento, agora previsto para recomeçar as 15 horas.

Publicidade
TAGS:
Alexandre de Moraes
André Mendonça
Bastidores de Brasília
Daniel Vorcaro
Gilmar Mendes
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).