A família de Lael Varella, segundo suplente do senador e candidato ao governo de Minas Gerais pelo PSDB, Antonio Anastasia, foi responsável por cerca de metade das doações recebidas pelo tucano até esta terça-feira, 28.

Segundo a prestação de contas do candidato divulgada no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Anastasia já recebeu 2.279.000,03 de reais. Desse total, 1 milhão de reais foi repassado pela direção nacional do PSDB.

Valor equivalente foi doado por cinco pessoas da família de Varella. Misael Artur Ferreira Varella, Luciano Ferreira Varella e Lael Vieira Varella Filho, que são filhos do suplente, doaram 240.280 reais cada um. Maria da Glória Dornelas Ferreira, sua mulher, foi responsável por 152.280 reais. Já o próprio Varella doou 126.000 reais.

Ele é apenas o segundo suplente de Anastasia no Senado. Caso o tucano seja eleito governador de Minas Gerais, o cargo será assumido pelo primeiro suplente, Alexandre Silveira (PSD), que hoje coordena a campanha do candidato.

Com 79 anos, Varella foi deputado federal por sete mandatos consecutivos, entre 1987 e 2014. Filiado ao DEM, o empresário é dono de negócios que vão de revendedoras de caminhões e pneus a faculdades. Também é criador de cavalos manga-larga e presidiu o Sindicato Rural de Muriaé (MG), nos anos 80. Em 2010, como candidato, declarou um patrimônio de 10 milhões de reais.

Seu filho Misael Varella foi eleito deputado federal pelo PSD, em 2014. Naquele ano, ele declarou um patrimônio de 18,7 milhões de reais.