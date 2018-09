Os candidatos a vice-presidente Paulo Rabello de Castro (PSC) e Ana Amélia (PP), que compõem chapa com Alvaro Dias (Podemos) e Geraldo Alckmin (PSDB), respectivamente, trocaram farpas durante o debate realizado por VEJA nesta terça-feira (4).

Na primeira parte do evento, em que cada candidato poderia perguntar aos colegas, Rabello de Castro se dirigiu à senadora e criticou uma peça de campanha de Alckmin que mostra o tucano entregando um bolo a uma jovem que se recuperava de um câncer.

“Com todo o respeito, fiquei escandalizado com seu cabeça de chapa, que em vez de falar como médico sobre as soluções que tem para a saúde, passou os minutos em excesso que tem e que faltam para os outros candidatos servindo bolo de açaí para uma moça que teve leucemia, a Verônica”, disse o candidato. Ele pediu para que Ana Amélia, a quem disse admirar, poderia compensar “essa falta” apresentando ideias efetivas para a saúde.

“Querido amigo, fico triste que, com sua sensibilidade, não entenda um presente tão singelo quanto um bolo para um criança que se recuperou de um câncer”, afirmou a senadora.

Ela disse que gesto foi de mostrar que se pode fazer para o Pará, na área da saúde, aquilo que se fez em São Paulo. “Por que ela teve de vir a São Paulo? Porque aqui encontrou atendimento que todos deveriam ter”, respondeu. A senadora afirmou ainda que a ideia é “oferecer mais bolos a mais pessoas” e ressaltou a qualidade do atendimento oferecido em hospitais de São Paulo, como o InCor (Instituto do Coração).

Rabello de Castro criticou, na sequência, a administração do PP no Ministério da Saúde, dizendo que o partido não apresentou essas soluções. Ana Amélia respondeu que a gestão da legenda na pasta foi “elogiada”.

Alianças políticas

Em outro momento do debate, o jornalista de VEJA Fábio Altman perguntou à senadora se o apoio do presidente de seu partido, Ciro Nogueira, ao ex-presidente Lula, não a constrangia, solicitando que Rabello de Castro comentasse a resposta dela.

Ela negou o problema, lembrou que apoiou Aécio Neves (PSDB) em 2014 –diferentemente de Ciro Nogueira, que ficou com o PT–, afirmou que todos os partidos possuem contradições nas eleições estaduais e disse que tem uma relação respeitosa e institucional com o líder de sua legenda. Ela também defendeu uma reforma política.

“Imagino o que um jovem está pensando sobre essa esculhambação”, comentou Rabello e Castro. “Não sou político, mas gostaria de sugerir a quem eu tanto admiro que assine um compromisso programático, e não essa Arca de Noé”, disse, em referência a coligação dos partidos do chamado centrão em torno da candidatura de Alckmin.

Ana Amélia respondeu que “não é necessário assinar qualquer documento para ter lealdade, seriedade e responsabilidade de apontar equívocos”. Lembrou ainda que o tucano tem se comprometido em montar ministérios com nomes técnicos.

Impostos

O vice de Alvaro Dias confrontou a senadora do PP também sobre o fato de aliados de Alckmin terem dito que aumentariam impostos, prática que ela diz ser contra. Ana Amélia citou o deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), relator da reforma tributária, e prometeu transformar cinco impostos em um. Rabello rebateu, afirmando que o candidato do PSDB se apoia em “economistas do mercado financeiro” e que ele não sabe se Alckmin terá a “coragem” necessária para fazer o ajuste sem aumentar a cobrança de impostos da população.