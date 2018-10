O candidato à presidência pelo partido Novo, o empresário João Amoêdo, disse que não vê “possibilidade de apoiar o PT” em um eventual segundo turno. Já um provável apoio ao adversário do PSL, Jair Bolsonaro, segundo ele, será definido pelo partido a partir da análise do seu programa de governo.

“O que vai definir qualquer decisão é a pauta de trabalho. A gente precisa entender um pouco mais as ideias do Bolsonaro“, disse Amoêdo, após votar na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), na zona sul carioca. Ele chegou ao local às 10h acompanhado da mãe e de duas das três filhas.

Ao fim da campanha, a avaliação do candidato sobre o desempenho do partido é positivo. “Na promissora eleição já despontamos como uma força política. Nas pesquisas, ficamos à frente de candidatos tradicionais e de partidos que estão há muito tempo gastando dinheiro público. Tudo isso mostra o desejo da população de renovação”, afirmou o candidato, acrescentando que tem expectativa de receber mais votos do que o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin.

Segundo Amoêdo, foram gastos de 3,5 milhões de reais a 4 milhões de reais em sua campanha, “bem abaixo da maioria”, disse.

Na última pesquisa Datafolha, João Amoêdo aparece com 3% das intenções de voto.