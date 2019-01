Amigos de Battisti pedem asilo na Bolívia; defesa entra com HC no STF

Em carta endereçada ao vice-presidente da Bolívia, Álvaro García Linera, amigos de Cesare Battisti pediram neste domingo que o governo Evo Morales conceda asilo político ao italiano, preso nesta madrugada em Santa Cruz de La Sierra, no centro da Bolívia. “Pedimos respeitosamente que você ajude o Estado boliviano a conceder-lhe a oportunidade de se defender em um tribunal (…) É essencial ter em mente que se Battisti for devolvido ao Brasil ou entregue à Itália terá uma morte terrível e muito triste. Pedimos que Cesare Battisti tenha refúgio político na Bolívia”, diz a carta assinada pelo historiador argentino radicado no Brasil Carlos Lungarzo, autor de um livro sobre o processo de Battisti, seu amigo pessoal.

Os advogados de Battisti estão impossibilitados de atuar no caso, porque ele está fora do território nacional, na Bolívia. Mesmo assim, o advogado, Igor Tamasaukas entrou com um habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar a extradição. O pedido, no entanto, não deve ser apreciado, já que o italiano não pisará mais no Brasil, como foi aventado inicialmente pelas autoridades brasileiras. Em sua conta no Facebook, o ministro da Justiça da Itália, Afonso Bonafede, anunciou que o foragido irá direto da Bolívia para a Itália, onde deve desembarcar nesta segunda-feira.

Segundo os amigos de Battisti, a carta foi endereçada a Linera devido a similaridades entre a história dele e a do italiano. Ele ficou preso por cinco anos por fazer parte do movimento armado Exército Guerrilheiro Túpac Katari (EGTK).

A carta defende a inocência do italiano condenado a prisão perpétua na Itália por quatro assassinatos cometidos nos anos 1970, quando o escritor, então adolescente, integrava o grupo terrorista Proletários Armados pelo Comunismo (PAC). Segundo o texto, Battisti foi um militante contra o fascismo italiano depois da Segunda Guerra Mundial. “Na Itália, ele esteve envolvido desde a juventude nas lutas da esquerda democrática contra as agressões fascistas depois da guerra”, diz o texto. “Ao contrário da Alemanha, a Itália não tentou educar os antigos fascistas e durante as décadas de 1950 e 1960 restaurou todo seu poder. Isso gerou um movimento defensivo de esquerda”.

Segundo o texto, Battisti foi preso na Itália por atividades menores como porte de armas, expropriações e uso de documentos falsos, mas “nunca por crimes de sangue”. O texto alega que ele foi julgado à revelia. A notícia da prisão pegou a rede de apoiadores do italiano no Brasil de surpresa. Alguns deles acreditavam que Battisti ainda estava no país.

zoom_out_map 1 /11 Italiano Cesare Battisti é preso na Bolívia - 13/01/2019 (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 2 /11 Cesare Battisti aparece em vídeo caminhando em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, antes de ser preso (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 3 /11 O ex-ativista de esquerda italiano Cesare Battisti durante entrevista à AFP em Cananéia, estado de São Paulo - 20/10/2017 (Miguel Schincariol/AFP)

zoom_out_map 4 /11 O militante ultra-esquerdista italiano Cesare Battisti durante entrevista para a agência AFP em Cananeia (SP) - 20/10/2017 (Miguel Schincariol/AFP/Amigos de Battisti pedem asilo na Bolívia; defesa entra com HC no STF) O militante ultra-esquerdista italiano Cesare Battisti durante entrevista para a agência AFP em Cananeia (SP) - 20/10/2017

zoom_out_map 5 /11 Cesare Battisti chega ao Aeroporto de Cumbica, vindo da cidade de Campo Grande após receber habeas corpus - 07/10/2017 (Nelson Antoine/Folhapress)

zoom_out_map 6 /11 Ex-ativista italiano, Cesare Battisti, condenado na Itália à prisão perpétua por 4 homicídios na década de 70, foi solto após sete horas de prisão. Concedido o habeas corpus, Battisti deixou o prédio da Polícia Federal em São Paulo sem falar com jornalistas - 13/03/2015 (Reginaldo Castro/AFP) TOPSHOTSCesare Battisti leaves the Federal Police headquarters on March 13, 2015 in Sao Paulo, Brazil. Federal police in Brazil arrested the Italian extremist and writer Cesare Battisti, who was convicted of murder in his home country and has been on the run for decades. Battisti, who faces deportation, was detained in Embu das Artes, a city in the state of Sao Paulo, and will be held until he is expelled. AFP PHOTO / Reginaldo CASTRO

zoom_out_map 7 /11 O ex-guerrilheiro italiano Cesare Battisti deixa a sede da Polícia Federal em São Paulo - 13/03/2015 (Nacho Doce/Reuters)

zoom_out_map 8 /11 O ex-ativista de extrema esquerda italiano Cesare Battisti, que estava preso desde 2007, acena para fotógrafos ao deixar a penitenciária da Papuda, em Brasília - 09/06/2011 (Alan Marques/Folhapress/VEJA) Cesare Battisti foi libertado na madrugada desta quinta-feira. Após deixar o presídio da Papuda, em Brasília, Battisti entrou em um carro, acenou para a imprensa e seguiu para um hotel sem dar entrevistas.

zoom_out_map 9 /11 O terrorista italiano Cesare Battisti, que faz greve de fome, recebe comissão de congressistas no presídio da Papuda. O STF retoma seu julgamento de pedido de extradição nesta quarta - 17/11/2009 (Rosa Wasem/Folhapress)

zoom_out_map 10 /11 Tarso Genro cumprimenta Ex-ativista italiano Cesare Battisti após concedê-lo status de refugiado político - 2009 (Caroline Bicocchi/Palacio Piratini/.)

zoom_out_map 11/11 O ex-ativista de extrema esquerda italiano Cesare Battisti, 52, é escoltado por policiais da Polícia Federal ao chegar em Brasília (DF). Battisti foi um dos chefes da organização de extrema esquerda Proletários Armados pelo Comunismo. Os assassinatos pelos quais foi condenado ocorreram em 1978 e 1979. Ele foi preso no Rio de Janeiro, onde estava desde 2004 - 19/03/2007 (Lula Marques/Folhapress)

(Com Estadão Conteúdo)