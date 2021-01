Amigo e ex-assessor de Bolsonaro já faz pré-campanha no Rio para 2022

Amigo e ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desde a década de 1980, Waldir Luiz Ferraz, de 69 anos, conhecido como Jacaré, já atua nos bastidores para tentar uma vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília. Já em pré-campanha no Rio de Janeiro a um ano e dez meses das eleições de 2022, Ferraz tem conversado com o Patriota para se lançar ao cargo. A legenda é uma das que disputa a filiação de Bolsonaro. “Fechei dobradinhas com cinco candidatos a deputados estaduais. Ou seja: eles vão bancar a minha propaganda na campanha”, comemora Ferraz, aposentado da Marinha Mercante.

Como antecipou a coluna Radar no último dia 21, Waldir Luiz Ferraz foi nomeado para a função de assessor especial “símbolo DG” do governador em exercício do Rio, Cláudio Castro (PSC), aliado de Bolsonaro. O salário para este tipo de sigla pode chegar a 14 mil reais. Ferraz terá um papel estratégico dentro do Palácio Guanabara: o de ajudar a aproximar Castro ainda mais do presidente.

Até o ano passado, Ferraz fazia parte da gestão do ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella (Republicanos), que perdeu para Eduardo Paes (DEM) e, atualmente, está em prisão domiciliar acusado pelo Ministério Público de chefiar o chamado “QG da Propina” dentro da prefeitura. Na eleição municipal, Ferraz se candidatou a vereador na capital fluminense pelo Republicanos, partido da Igreja Universal do Reino de Deus. Teve apenas 546 votos e não foi eleito. Ele declarou não ter patrimônio à Justiça Eleitoral.

Ferraz tem bom trânsito no Palácio do Planalto. Além de ter acesso a Bolsonaro e aos filhos dele – o deputado federal Eduardo, o senador Flávio e o vereador Carlos -, o agora assessor de Cláudio Castro também conversa com ministros próximos do presidente. Ferraz sempre participou das campanhas eleitorais do clã. Ele conheceu Bolsonaro em 1987 e desde então se transformou em um de seus principais conselheiros.