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A ameaça dos EUA de taxar aeronaves brasileiras pode ser um ‘tiro no pé’. Segundo o economista Rodrigo Simões, a medida eleva custos de aéreas americanas e encarece passagens, já que mais de 50% das peças da Embraer vêm do próprio mercado americano. Entenda os desdobramentos dessa disputa.

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A ameaça de novas tarifas dos Estados Unidos sobre aeronaves brasileiras pode prejudicar também a economia americana. Na avaliação do economista Rodrigo Simões, o aumento dos custos de importação tende a pressionar as companhias aéreas e pode ser repassado aos passageiros, além de atingir uma relação comercial que movimenta fornecedores dos dois países (este texto é um resumo extraído do vídeo acima).

Em entrevista ao Ponto de Vista desta quinta-feira, 26, apresentado por Isabella Alonso Panho, o professor da Faculdade do Comércio classificou a possibilidade como um “tiro no pé”. Sua análise considera tanto o custo adicional para os compradores das aeronaves quanto a participação de componentes americanos na produção da Embraer.

O que está por trás da ameaça tarifária?

Segundo Simões, a possibilidade de uma sobretaxa sobre açúcar e aeronaves funciona como instrumento de pressão de Donald Trump para trazer o Brasil à mesa de negociação. O economista contesta, porém, a premissa de que o país tenha se afastado das conversas. “Mas a gente nunca saiu dessa mesa de negociação. A gente sempre está lá em discussões”, afirmou.

Os aviões da Embraer que incomodam Donald Trump

O governo brasileiro reagiu à ameaça com uma nota na qual manifestou indignação e classificou a iniciativa como unilateral e inaceitável. Conforme as informações apresentadas no programa, Lula e Trump haviam combinado, em uma conversa telefônica em agosto, a criação de um grupo de trabalho. Segundo o Planalto, Washington não encaminhou os termos de referência de um possível acordo comercial, o que dificultou o avanço das negociações.

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Como uma sobretaxa pode afetar a Embraer?

Ao discutir a possibilidade de uma tarifa adicional de 10% sobre aeronaves, Simões avaliou que os efeitos seriam mais concentrados no setor do que na economia brasileira como um todo. A eventual medida, portanto, teria um peso especialmente relevante para a atividade aeronáutica.

“A gente tem um impacto geral na economia, mas é mais tímido”, disse. Para o economista, essa diferença é importante para dimensionar a ameaça: o efeito agregado sobre o país pode ser limitado, enquanto as empresas diretamente expostas ao mercado americano enfrentariam uma pressão maior.

Por que os americanos também podem pagar a conta?

Na projeção de Simões, o custo adicional das aeronaves importadas pode ser incorporado pelas companhias aéreas americanas e repassado ao preço das passagens. “Quem paga essa conta é o próprio consumidor americano”, afirmou. Trata-se da avaliação do entrevistado sobre os possíveis desdobramentos da tarifa, ainda discutida no programa como uma ameaça.

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O economista também destacou a integração industrial entre os países. Segundo o percentual apresentado por ele, mais de 52% das peças utilizadas pela Embraer na fabricação de suas aeronaves são importadas dos Estados Unidos. Essa participação de fornecedores americanos ajuda a explicar por que, em sua análise, as consequências comerciais não ficariam restritas ao Brasil.

“É uma parceria que movimenta a economia americana e brasileira, que já é uma parceria boa, que já tem um fluxo positivo para ambos os lados”, declarou. Para Simões, a tentativa de ampliar a arrecadação americana por meio das tarifas pode impor custos a uma cadeia produtiva que beneficia as duas economias.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.