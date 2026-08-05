Ameaça a Lira e Renan, novo vice de Flávio liderava disputa ao Senado em Alagoas

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A confirmação de Alfredo Gaspar (PL-AL) como vice na chapa de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a Presidência altera o panorama eleitoral em Alagoas. Gaspar, que liderava a disputa ao Senado no estado com 40,4% das intenções de voto, agora deixa a corrida senatorial, mudando o jogo para Arthur Lira e Renan Calheiros.

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A confirmação do nome do deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) na posição de candidato a vice de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que disputa a Presidência da República, muda completamente o cenário eleitoral do estado de Alagoas deste ano. Até então, Gaspar liderava a disputa ao Senado pelo território alagoano.

O nome dele aparecia com 40,4% das intenções de voto, segundo o Paraná Pesquisas, empatado tecnicamente com o ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL), que tem 39,8%, e empata tecnicamente o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que tentará o quinto mandato no Senado e tem 36,4%.

Gaspar ganhou destaque neste ano ao assumir o cargo de relator da CPMI do INSS, mas o seu relatório final não chegou a ser aprovado pelo colegiado devido ao racha entre governo e oposição. Tendo migrado para o PL (antes era do União Brasil) e conquistado o apoio do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, ele começou a crescer nas pesquisas contra seus adversários.

Assim como Lira já presidiu a Câmara, Calheiros também já foi presidente do Senado. Para garantir seus espaços na eleição, eles chegaram a fechar um mesmo acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-prefeito de Maceió João Henrique Caldas (PSDB), tentando abrir espaço garantido nas urnas. Somente Gaspar ameaçava os planos deles.

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Além dos três, os demais candidatos não chegam a bater 30% das intenções, sendo o maior concorrente o ex-deputado federal Davi Filho (Republicanos-AL), com 22,9%. Confira abaixo.

Alfredo Gaspar — 40,4%

Arthur Lira — 39,8%

Renan Calheiros — 36,4%

Davi Filho — 22,9%

Dr. Wanderley — 11,1%

Eudócia JHC — 10,8%

Não sabe / Não opinou — 5,0%

Nenhum / Branco / Nulo — 6,7%

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Os números acima são de um levantamento do Paraná Pesquisas divulgado em 3 de julho e feito entre os dias 28 de junho e 1º de julho, ouvindo 1.400 eleitores em 52 municípios de Alagoas, gerando um documento com margem de erro é de 2,7 pontos percentuais.