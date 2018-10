Com 95% das urnas apuradas, Wilson Lima (PSC) e Amazonino Mendes (PDT) vão disputar o governo do Amazonas no segundo turno, em 28 de outubro.

Em uma disputa acirrada, Lima registrou 34,89% dos votos, enquanto Amazonino ficou com 31,95%.

David Almeida (PSB) ficou com 23% e Omar Aziz (PSD) com 7,89%.