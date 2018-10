Os candidatos Waldez (PDT) e Davi (DEM) vão disputar o governo do Amapá no segundo turno. Concluída a contagem dos votos, Waldez ficou com 47,99%, enquanto Davi atingiu 33,94%.

A eleição no Amapá teve uma reviravolta nos últimos dias da campanha. O candidato Capi (PSB), que liderava as pesquisas até a semana passada, teve a candidatura indeferida, por causa da punição aplicada ao PT pela Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP) puniu o PT, alegando que o partido não prestou contas à Justiça eleitoral no ano de 2015. Como o PSB está coligado com o PT no estado, toda coligação foi prejudicada.

Na sexta-feira (5), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a decisão do TRE. Os ministros alegaram que, em situações semelhantes, outros partidos também ficaram impedidos de participar das eleições.

Os candidatos não foram impedidos de receber votos, já que as urnas já haviam sido distribuídas. No entanto, os votos não serão contabilizados. A coligação está recorrendo.