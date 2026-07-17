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Política

Alvo de violência política de gênero, Fernanda Melchionna aciona PGR contra bolsonarista

Psolista foi à comissão de segurança pública para criticar e questionar aprovação de uma emenda de plenário que busca fragilizar e desfigurar o PL da Misoginia

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 19h14 | Atualizado em 17 jul 2026, 19h17
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Fernanda Melchionna -  (Billy Boss/Câmara dos Deputados)
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Alvo de violência política de gênero, Fernanda Melchionna aciona PGR contra bolsonarista Priorizar nos meus resultados Google

Após ser alvo de ataques do presidente da comissão de segurança pública da Câmara, Coronel Meira, a deputada Fernanda Melchionna protocolou uma representação criminal contra o bolsonarista na PGR.

A denúncia da psolista aponta a prática de violência política de gênero e de impedimento ao livre exercício dos direitos políticos.

Na terça-feira, Fernanda compareceu ao colegiado para criticar e questionar a aprovação de uma emenda de plenário que busca fragilizar e desfigurar o PL da Misoginia antes mesmo de o texto ser apreciado no plenário da Casa.

No comando da sessão, Meira investiu em uma escalada de agressões verbais contra a parlamentar do Psol.

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Durante a ofensiva, o bolsonarista esmurrou a mesa, deslegitimou o mandato de Fernanda, recorreu a práticas de mansplaining com tom paternalista e acusou-a, de forma equivocada, de produzir fake news.

Antes de encerrar os trabalhos da comissão, quando a psolista já não estava presente, ele chamou a deputada de mentirosa e afirmou que ela representava um “desrespeito ao povo brasileiro”.

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“O que assistimos não foi um embate democrático de ideias, mas sim uma violência institucionalizada e de gênero que tenta, pelo grito e pela intimidação moral, silenciar e deslegitimar a atuação de parlamentares mulheres. É mais revoltante ainda que quatro homens tenham aprovado a emenda Redpill, que blinda a misoginia e ainda retrocede na lei do racismo, e quando a única mulher denuncia, sofre violência política de gênero. É o script clássico da extrema direita”, lamenta Fernanda.

Na representação, ela pede a instauração imediata de procedimento investigatório criminal. Além disso, solicita o envio de ofício à Mesa Diretora da Câmara para a obtenção das mídias integrais da sessão, a oitiva do representado e, após a apuração, o oferecimento de denúncia criminal contra Meira no STF.

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