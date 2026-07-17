Alvo de violência política de gênero, Fernanda Melchionna aciona PGR contra bolsonarista

Após ser alvo de ataques do presidente da comissão de segurança pública da Câmara, Coronel Meira, a deputada Fernanda Melchionna protocolou uma representação criminal contra o bolsonarista na PGR.

A denúncia da psolista aponta a prática de violência política de gênero e de impedimento ao livre exercício dos direitos políticos.

Na terça-feira, Fernanda compareceu ao colegiado para criticar e questionar a aprovação de uma emenda de plenário que busca fragilizar e desfigurar o PL da Misoginia antes mesmo de o texto ser apreciado no plenário da Casa.

No comando da sessão, Meira investiu em uma escalada de agressões verbais contra a parlamentar do Psol.

Continua após a publicidade

Durante a ofensiva, o bolsonarista esmurrou a mesa, deslegitimou o mandato de Fernanda, recorreu a práticas de mansplaining com tom paternalista e acusou-a, de forma equivocada, de produzir fake news.

Antes de encerrar os trabalhos da comissão, quando a psolista já não estava presente, ele chamou a deputada de mentirosa e afirmou que ela representava um “desrespeito ao povo brasileiro”.

Continua após a publicidade

“O que assistimos não foi um embate democrático de ideias, mas sim uma violência institucionalizada e de gênero que tenta, pelo grito e pela intimidação moral, silenciar e deslegitimar a atuação de parlamentares mulheres. É mais revoltante ainda que quatro homens tenham aprovado a emenda Redpill, que blinda a misoginia e ainda retrocede na lei do racismo, e quando a única mulher denuncia, sofre violência política de gênero. É o script clássico da extrema direita”, lamenta Fernanda.

Na representação, ela pede a instauração imediata de procedimento investigatório criminal. Além disso, solicita o envio de ofício à Mesa Diretora da Câmara para a obtenção das mídias integrais da sessão, a oitiva do representado e, após a apuração, o oferecimento de denúncia criminal contra Meira no STF.