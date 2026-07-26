Alvo de ofensiva de pré-candidatos, Podemos deve ficar neutro na corrida presidencial
Falta de alinhamento entre candidaturas colocadas e partido de Renata Abreu contribui para eventual independência na corrida ao Palácio do Planalto
Assediado por quase todos os partidos com pré-candidatos ao Palácio do Planalto, o Podemos deve ficar neutro na corrida presidencial.
Essa é a leitura de interlocutores de Renata Abreu, presidente nacional da legenda, que pontuam que o eventual embarque dependeria de um alinhamento de projetos.
Sem um vice para chamar de seu, os pré-candidatos do PL, Flavio Bolsonaro, e do Novo, Romeu Zema, já teriam feito acenos para uma possível composição com o Podemos.
De acordo com fontes próximas a Renata, até o momento nenhuma postulação se alinha ao que a sigla presidida pela dirigente defende e representa.
Ponderam que a política é dinâmica e que tudo pode mudar nas próximas semanas.
Ainda assim, destacam que a tendência é de neutralidade, até porque a prioridade do Podemos é eleger bancadas robustas no Legislativo.
Com a posição, o Podemos acompanha o movimento de PP, União Brasil e Republicanos, que também têm indicado que não endossarão nenhuma candidatura presidencial.