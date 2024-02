Alvo da PF, padre já recebeu homenagem de Ricardo Nunes

Um dos alvos da operação realizada pela Polícia Federal (PF) que na quinta-feira, 8, mirou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o padre José Eduardo de Oliveira e Silva é ligado à ala ultraconservadora da Igreja Católica, é da diocese de Osasco e já recebeu homenagem da Câmara de Vereadores de São Paulo por defender os valores da família.

José Eduardo é apontado nas investigações como suposto integrante no núcleo jurídico do esquema que, segundo a PF, teria participado do planejamento de um golpe de Estado. Ele seria responsável por assessorar e elaborar minutas de decretos que dariam fundamentação doutrinária aos desejos do grupo que atuaria pela manutenção de Bolsonaro no poder.

No despacho assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o padre é citado como participante de uma reunião no dia 19 de novembro de 2022 com Filipe Martins, ex-assessor da Presidência no governo Bolsonaro, e Amauri Feres Saad, advogado citado na CPI dos atos de 8 de janeiro como “mentor intelectual” da minuta de golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Bispo Dom Adair sai em defesa do querido Padre José Eduardo, vítima da perseguição sem fim do nosso judiciário. Força, @pejoseduardo ! pic.twitter.com/VwDH6xsorb — Messias Donato (@MessiasDonato) February 11, 2024

Neste domingo, 11, o padre foi defendido pelo bispo Dom Adair José Guimarães, da Diocese de Formosa, em Goiás, que usou parte de sua homilia para ressaltar as qualidades do sacerdote e combater qualquer relação dele com a suposta tentativa de golpe de Estado investigada pela Polícia Federal. “Nós cremos profundamente na ilibação e probidade do padre José Eduardo. Lamento que alguns católicos tenham publicado nas mídias discursos de ódio contra esse sacerdote. A ele, a minha profunda solidariedade e confiança na sua inocência”, declarou.

As empresas do padre em Osasco

No início do mês, poucos dias antes de ser alvo da operação, o padre de Osasco inaugurou a escola Maria Mater, voltada para atender crianças de 4 a 10 anos. O religioso também vende cursos na internet.

O site em que os cursos são anunciados foi citado no despacho assinado por Alexandre de Moraes. “José Eduardo possui um site com seu nome no qual foi possível verificar diversos vínculos com pessoas e empresas já investigados em inquéritos relacionados à produção e divulgação de notícias falsas”, diz o texto.

Defesa dos valores da família

Nas redes sociais, o padre faz publicações em defesa da vida e duras críticas ao aborto. Ele também participa de podcasts com grande repercussão no eleitorado mais conservador.

Em 2016, o padre de Osasco recebeu uma homenagem da Câmara Municipal de São Paulo. A honraria foi entregue pelo então vereador Ricardo Nunes foi em razão do”excelente trabalho junto ao Plano Nacional e Municipal da Educação, valorizando a família contra a ideologia de gênero”.