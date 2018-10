Alvo da Lava Jato, ex-deputado André Vargas ganha liberdade

O ex-deputado federal André Vargas (ex-PT-PR), condenado em três ações penais da Operação Lava Jato em primeira instância pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, ganhou liberdade condicional nesta sexta-feira, 19. Vargas estava preso desde abril de 2015 no Complexo-Médico Penal em Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

A condicional foi autorizada após o ex-parlamentar cumprir mais de um terço da pena de 13 anos e dez meses de prisão imposta a ele pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), de segunda instância, em um dos processos da Lava Jato.

De acordo com a juíza responsável pelo caso, Vargas tem direito ao benefício por ter cumprido os requisitos previstos na legislação, como comportamento satisfatório durante o cumprimento da pena e bom desempenho no trabalho destinado aos detentos.

Após deixar a prisão, o ex-petista deverá cumprir regras estabelecidas pela Justiça para manter a liberdade condicional, como proibição de sair da cidade de domicílio e não sair de casa após às 23h.

O mandato de André Vargas foi cassado pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2014, diante do envolvimento dele em negócios com o doleiro Alberto Youssef no esquema de corrupção na Petrobras.