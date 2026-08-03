Álvaro Dias desiste de tentar voltar ao Senado após MDB apoiar candidato de Ratinho Jr.

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Álvaro Dias, ex-senador e ex-governador do Paraná, anunciou sua desistência da corrida ao Senado. Em uma carta, ele explicou que não encontrou condições para a unidade necessária dentro do grupo político do governador Ratinho Jr., optando por não ser fator de divisão. Sua decisão abre caminho para outros nomes na chapa.

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O ex-senador e ex-governador Álvaro Dias (MDB-PR) desistiu de disputar uma vaga ao Senado pelo Paraná neste ano, segundo ele mesmo informou em uma carta divulgada na noite desta segunda-feira, 3. Integrando o grupo do governador Ratinho Jr. (PSD), Dias disputava com outros dois colegas a indicação e preferiu ceder seu espaço.

“Nenhuma candidatura se sustenta apenas na vontade de um homem ou da opinião pública. Na política atual, prevalecem os arranjos, as composições e a vontade dos políticos. Infelizmente, compreendi que hoje não existem, dentro do grupo político liderado pelo governador, as condições necessárias para construir essa unidade que eu tanto almejei, também em torno do meu nome. E eu jamais aceitarei ser motivo de divisão, ainda mais nessa altura da minha história. Nunca coloquei um projeto pessoal acima de um projeto coletivo. Não fiz isso no passado e, por isso, também não o farei agora”, declarou Dias.

Os nomes que devem disputar o Senado na chapa do ex-secretário Sandro Alex (PSD), que será candidato ao governo, são os do deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos) e o da jornalista conservadora Cristina Graeml (PSD).

Desde que o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB) abriu mão de sua candidatura ao governo e passou a ocupar o espaço de vice na chapa de Alex, as negociações relacionadas aos nomes do MDB passaram a ser feitas, como forma de acomodar o partido na nova estrutura.

Apesar de Dias ter sido apontado como prioridade para a disputa ao Senado, como informaram a VEJA fontes ligadas a Ratinho Jr. , ele preferiu, como disse, não “ser motivo de divisão”. A ideia inicial era a de que Cristina seria rifada, mas isso não só a desagradou, como também a Curi, que via em Dias um nome capaz de disputar a mesma base de votos dele.

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Álvaro Dias foi senador por sete mandatos, entre 1983 e 2023 — no período, deixou a cadeira na Casa para exercer o cargo de governador do Paraná, entre 1987 e 1991, e para disputar a Presidência da República na eleição de 2018.

Leia a carta de Álvaro Dias na íntegra:

“Meus amigos e minhas amigas,

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Ao longo da minha travessia na vida pública, aprendi que as maiores vitórias não são os cargos que ocupamos, mas a confiança que conquistamos das pessoas.

Nos últimos meses, acompanhei com humildade as manifestações de apoio reveladas por pesquisas de opinião, mostrando meu nome em primeiro lugar, com significativa vantagem sobre os demais candidatos, e isso muito me honra.

Não interpreto esses números como um prêmio pessoal, mas sim como o reconhecimento de uma história construída com trabalho, dedicação e compromisso com a nossa gente. Confesso que esse apoio despertou em mim uma profunda reflexão. Afinal, quem dedicou uma vida toda ao serviço público nunca deixa de sentir o chamado para continuar contribuindo.

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Por isso respondi ao chamado. Mas também aprendi que nenhuma candidatura se sustenta apenas na vontade de um homem ou da opinião pública. Na política atual, prevalecem os arranjos, as composições e a vontade dos políticos.

Infelizmente, compreendi que hoje não existem, dentro do grupo político liderado pelo governador, as condições necessárias para construir essa unidade que eu tanto almejei, também em torno do meu nome.

E eu jamais aceitarei ser motivo de divisão, ainda mais nessa altura da minha história. Nunca coloquei um projeto pessoal acima de um projeto coletivo. Não fiz isso no passado e por isso também não o farei agora.

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Portanto, essa é uma decisão que talvez decepcione alguns amigos, mas que considero a mais correta diante das circunstâncias: não serei candidato.

Faço essa escolha com serenidade, sem qualquer sentimento de mágoa, ressentimento ou revolta. A política é feita de ciclos, e a grandeza de quem a exerce está justamente em saber reconhecer o momento de avançar e o momento de recuar. Saio desta decisão com a consciência tranquila. Minha história foi escrita ao lado da população, nas urnas, nas ruas e nas realizações que tivemos a oportunidade de construir juntos.

Continuarei acompanhando os destinos da nossa gente, do nosso Estado e do nosso país. Continuarei oferecendo minha experiência sempre que ela puder ser útil, sempre que requisitada, opinando quando for chamado, apoiando boas ideias e defendendo aquilo em que sempre acreditei.

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Quero agradecer, de coração, a cada cidadão que manifestou confiança no meu nome. Esse gesto ficará para sempre guardado na minha memória e na minha história. Na política somos passageiros. Os mandatos passam.

Mas os valores permanecem e eu não estou disposto a negociar os meus.

Por isso escolho ficar mais próximo das pessoas que me querem perto, da minha família, amigos e apoiadores de sempre.

Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe cada família e continue iluminando os caminhos da nossa gente”.