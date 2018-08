Pré-candidato do Podemos à Presidência da República, o senador paranaense Alvaro Dias anunciou na tarde desta quarta-feira o nome do economista Paulo Rabello de Castro (PSC) como vice em sua chapa nas eleições de 2018.

Ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), Rabello de Castro chegou ter sua candidatura ao Planalto oficializada pelo Partido Social Cristão em convenção no último dia 20 de julho.

Ao anunciar a coligação, o presidente da legenda, Pastor Everaldo, relatou que o economista apresentou uma carta pedindo sua liberação de se candidatar e poder compor a chapa com Alvaro Dias.

“Ele agrega à nossa composição política o valor da qualificação técnica indispensável para a promoção das mudanças que o país está exigindo”, disse o pré-candidato ao Planalto.

A convenção do Podemos que vai oficializar a candidatura de Alvaro Dias ao Planalto será no próximo sábado (4), em Curitiba.

Ainda nesta quarta, o Podemos selou sua coligação com o nanico Partido Republicano Progressista (PRP), que recusou uma aliança nacional com o PSL do deputado Jair Bolsonaro.